Eesti juurtega Kanada telekokk: minu teekond sai alguse vanaema köögist

35-aastane Paul Lillakas on eestlane, kes on terve oma elu Torontos elanud. Lillakaste perekond jõudis Kanadasse tänu Pauli vanaemale Selmale, kes sinna kolis. "Minu ema sündis Torontos," märkis mees.

Oma lapsepõlvest rääkides sõnas Paul Lillakas, et see oli eesti kultuuri täis. "Eriti vanaema majas – kõik toidud olid eestipärased. Aias kasvas väga palju tilli, maasikaid, kurke. Mul on sealt lihtsalt nii head mälestused," rääkis ta ning lisas, et vanaema köögist, kust sai alati midagi hea, saigi lapselapse kulinaarne teekond alguse. "Kõige soojemad mälestused pärinevad tema köögist, kui me koos süüa tegime."

Peaaegu 100-aastaseks elanud vanaema Selma jaoks oli eesti kultuuri hoidmine südameasjaks. "Talle meeldisid kõik väga lõbusad asjad – tants, muusika, hea toit ja koosviibimine. Ta rääkis kogu aeg oma kogemustest ja eesti kultuurist," meenutas Lillakas.

Kokakoolis ei ole Lillakas kunagi käinud, ta õppis hoopis komöödiat ja teatrit. Küll aga on kokkamine talle alati väga meeldinud. "Kui teised lapsed vaatasid sporti, vaatasin mina kokandussaateid ja mõtlesin, et küll tahaks seda ise teha," meenutas ta.

20. eluaastate keskpaigas sai mees ajakirja retseptitoimetajana praktikale. "Ma töötasin seitse päeva nädalas, sest ma tahtsin jala ukse vahele saada," rääkis ta ja lisas, et tol ajal tegi ta ka muid kokandusalaseid tööotsi. "Ma töötasin väga palju, aga väga palju raha ei teeninud. Ma tahtsin rohkem õppida ja ennast näidata, õppida, kuidas retsepte kirjutada, sest see ei ole nii lihtne."

Lillaka elu muutus, kui ta võitis kokandussaate "Chef Canada". "Ma arvan, et see, mis mind väga aitas või mis inimestele meeldis, oli see, et ma rääkisin seal eestlusest. See oli mulle väga tähtis ja ma tahtsin, et inimesed, kes on minust nooremad, saaksid kuulda Kanada televisioonis nime Estonia," rääkis ta.