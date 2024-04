Merebioloog: me ei oska Läänemerd piisavalt väärindada

Sel nädalal toimub nii Tartus kui ka Tallinnas toidufilmide festival. Teiste seas tuleb näitamisele Blake McWilliami dokumentaalfilm "Appi tuleb vetikas!", kus end vetikanohikuks nimetav seikleja Frances Ward on valmis loobuma kõigest, et alustada vetikafarmi loomist Kanada läänerannikul.

Merebioloog Jonne Kotta rääkis "Ringvaates", et üheks oluliseks osaks filmist on noorte mure planeet Maa pärast. "Vetikakasvatus, mille ümber film käib, räägibki ühest valdkonnas, millega on võimalik tulu teenida, aga teisalt elukeskkonda parandada," rääkis ta ning selgitas, et vetikal on palju kasutusviise – näiteks saab sellest teha toitu, ravimeid ja kosmeetikat. "See on kullaauk, mis on siiani üsna kasutamata."

Juba veekogudes kasvavaid vetikaid pole Kotta sõnul mõistlik välja korjata, sest see mõjutaks liialt keskkonda. "Inimesed tarbivad sedavõrd palju, et kui me hakkame neid vetikaid välja püüdma keskkonnast, kus need on, siis neid lihtsalt ei jätku," lisas ta.

Küll aga usub Kotta spetsiaalselt loodud vetikafarmidesse. Ta on ka ise Saaremaale ühe farmi loonud. Farmis kasvavast põisadrut võib julgelt süüa. Samuti saab sellest kilet teha. "Me ei oska Läänemerd piisavalt väärindada. Kala püüame üle, aga kõike muud, mis seal toredat on, me ei kasuta. Me võiks rohkem kasutada," usub ta.