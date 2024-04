Urmas E. Liiv: minu lugu annab vastuse, miks Djatlovi matkagrupp hukkus

"Lugu on suunatud nii krimi- kui matkahuvilistele inimestele, sest see on lahendatud klassikalise krimiloo reeglite järgi ning on väga kergesti jälgitav. Esimeses osas jagan infot selle kohta, mis meile teada on, ja teises osas pakun oma originaalse lahenduse," ütles etendusloengu "Djatlovi surmamatka mõistatuse jälil" autor Urmas E. Liiv.

Tegemist on 65 aastat tagasi juhtunud müstilise looga, kus üheksa Vene matkajat hukkusid Uurali mägedes ja nende surma asjaolud on siiani väga salapärased. "Õnneks saadi 90-ndatel aastatel, perestroika ajal kätte tollane uurimistoimik, mis digiteeriti ära ja on muutunud veebis vabavaraks. Minu dokumentaallugu põhineb täielikult sellel ametlikul uurimistoimikul."

Liivi sõnul on tegemist audiovisuaalse teosega, mis on salvestatud Tartu Elektriteatris, aga millele on hiljem materjali juurde lisatud.

"Inimesed vaatasid suurte silmadega ja elasid väga kaasa," kirjeldas Liiv oma muljeid loo salvestamisel ning ka muudel publikuga kohtumistel, kui teemaks on Djatlovi kuru müstiline juhtum. "Kõigil tekkis väga suur hulk küsimusi. Kõige siiramad küsimused olid ikka need, et kuidas üldse inimesed omal ajal läksid nii kehva varustusega sellisesse kohta matkama. Juba see tundub tavalisele inimesele vandetõuna ja mittetõesena, et sel moel mindi karmi looduse keskele seiklusi otsima."

Liivi huvitas eelkõige see, mis sai edasi pärast õnnetust, kuidas inimesed edasi võisid käituda.

Eestis on Djatlovi müsteeriumist aeg ajalt ikka räägitud, eriti sündmuse 60. aastapäeval ning selle sündmuse kohta on tehtud ka mitmeid sarju, mängufilme, dokumentaale, aga neis kõigis minnakse Liivi sõnul kohe lahenduse kallale ja eelnevat lugu ei räägita.

Liiv ise uuris juhtumi ametlikku toimikut ligi aasta aega, muude töökohustuste kõrvalt. "See on tehtud pigem entusiasmist, siin ei ole suurt rahalist mõõdet, et sellest peaks ei-tea-mis-asi tulema."

"Tol ajal uuritigi ametlikult, miks need hukkunud olid liikunud nii veidrates kohtades, miks osad olid aluspükste väel ja osad täiesti paljad, miks olid nende kehad kohutavalt moondunud. Kui lähedased nägid matustel, millised nende omaksed olid, siis hakkasid tekkima küsimused, rahvas muutus megavihaseks ja selle tagajärg oli see, et toimik salastati ja õnnetuskohale juurdepääs keelati viieks aastaks. Lool puuduvad ka tunnistajad," ütles Liiv. "Minu lugu annab vastused, miks matkajad ikkagi hukkusid."

Liivi sõnul ei ole Eestis sellist etendusloengu žanri varem tehtud.

"Djatlovi kuru mõistatuse jälil" saab vaadata ERR Jupiteri veebikeskkonnast.