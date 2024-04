Terapeut ja nõustaja: kõige paremini aitab puhata tühi kalender

Uus on pühapäeva hommikuti optimistlik ja saabuvat tööpäeva liiga agressiivselt ei taju. "Mõtlen kui hästi ma magasin. Nii tore, et on hommik. Terve vaba päev haigutab mu ees, kõik on võimalik," selgitas Uus ning lisas, et pühapäevast maksimumi võtmiseks tuleks ka esmaspäev enda jaoks ümber raamida. "Mõeldagi oma esmaspäevast teisiti – jess, uus nädal ja uus võimalus asju teha," rääkis kogemusnõustaja ja kirjanik Eia Uus, kes ise esmaspäevi ei karda.

Jaanisoo lisas, et inimene, kellele esmaspäev kui selline muret valmistab, peaks maha istuma ja läbi mõtlema, miks ta nii tunneb ja kus oma elus parajasti ollakse. "Miks selline mõte tuleb? Mis sellel esmaspäeval siis viga on? Või mis siis endaga äkki natukene kuskil juba viga on," küsis loovterapeut ja teleajakirjanik Jaanisoo.

Uus leiab, et inimeste oskus puhata on paranemas. "Mida teadlikumaks inimesed saavad oma närvisüsteemi tööst või saavad paremini aru, milleks on vaja puhata, kuidas optimaalselt toimida, sellised biohacking'u teemad on paljude inimeste jaoks päevakorras. Ehk uus põlvkond saab ka paremini aru sellest, et reede õhtul kell viis tuleb kõik asjad, töömeilid, töömõtted kinni panna, et esmaspäeval jälle käised üles käärida ja vaadata, mis uus nädal toob," selgitas Uus "Vikerhommikus".

"Kui ennast kogu aeg muremõtete käes hoida, siis kaob ära loovus, mis vajab toimimiseks logelemist," lisas ta.

Jaanisoo leidis, et inimesed, kes teadlikumalt lähenevad, on juba korra läbi põlenud või olnud sellele väga lähedal. Kõige rohkem näeb ta siiski inimesi, kes katsetel puhata lisavad endale kohustusi ja loovad süsteeme.

"Mingil hetkel tabasin ära, et kõige paremini aitab mul puhata see, kui mul on vähemalt kaks päeva järjest tühi kalender. Ma ei pane sinna mitte midagi. Alguses on tohutu paanika /.../, aga see võti on selle päeva ja iseenda usaldamises," rääkis Jaanisoo.

Uus sai kunagi sarnase soovituse hoida vähemalt üks päev töönädalas täiesti valgena ja tal läks selle peale peas kohe lambike põlema. "See tundus mulle nii hea mõte. Siis ma tegingi endale kolmapäevad loovuse päevadeks. Loomulikult tuleb vahel mõni klient, kes väga soovib kohtumist või muu tore plaan, mida ma ei osanud ette näha. Isegi kui päev täitub muude asjadega ära, siis nii hea on teada, et tähtaegu sel päeval ei ole ja ma ei jookse koosolekult koosolekule," selgitas Uus.

Puhkepäevadest saab Uus maksimumi, kui saab kohe hommikul mõne asja tegevuste nimekirjast maha tõmmata, olgu selleks siis pannkookide tegemine või voodipesu pesemine. "Kui saan umbes kolm asja maha tõmmata, siis saan mõnusa dopamiinilaksu. Need asjad on tehtud ja nüüd saan ülejäänud aja hästi lödi olla," lisas kirjanik.

Kui inimesel on tunne, et vajab päevast uinakut, siis Jaanisoo sõnul ei ole seal midagi häbeneda ja pärast ennast magamise või aja raiskamise eest noomida ei tasu, eriti kui pärast uinakut tunned ennast värskemana. "Kui tahad magada, siis maga mõnuga ja naudi. Kellegi asi ei ole sulle öelda, et nüüd magasid liiga kaua," rääkis Jaanisoo.

Selle mõttega nõustus ka Uus, kes on terve elu olnud päevane magaja. "Olen 20 aastat saanud jälgida, milline ma olen uinakuga ja uinakuta. Minu puhul on fakt, et ma ei teeks neid asju ära une arvelt. Ma magan ära, aju on värske ja teen siis asjad ära. Kui ma endale kaks tundi arvuti ees korrutan, et ma ei lähe magama, siis ei ole sellest mingit kasu," tõde Uus.