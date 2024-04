Lugemishuvilised: hea lasteraamat on seiklusrikas ja pakub häid emotsioone

Lugemishuvilised Saara ja Saskia rääkisid "Terevisioonis", et heas lasteraamatus on palju seiklusi, häid emotsioone ning kindlasti on väga olulised ka pildid. Saara sõnul valib ta raamatut kõigepealt kaane järgi, seejärel vaatab illustratsioone ning kindlasti loeb ka tagakaanel olevat sisukokkuvõtet.

"Nukitsa konkurss toimub iga kahe aasta tagant ja tänavu toimus juba 17. korda. Ilmar Tomusk oli konkursil suisa viie raamatuga esindatud, ta on laste poolt väga armastatud ja jõudis kõigi viie raamatuga ka kümne parima raamatu hulka," ütles Eesti Lastekirjanduse keskuse teabeosakonna juhataja Helena Kostenok.

Ilmar Tomuski raamat "Julius, mida sina suvel tegid?" võitis illustratsiooni kategoorias 3. koha (illustraator Hillar Mets). Tomuski "Kullakallis kass" võitis 2. koha kirjaniku ja illustratsiooni kategoorias (illustraator Catherine Zarip).

"Erik Kivisüda oli alguses film ja siis sai temast raamat. Kui miski jõuab filmilinale, siis jõuab ta kiiremini laste teadvusse ja ka laste lugemislauale," selgitas Kostenok. "Raamat võitis kirjaniku kategoorias 3. koha (kirjanikud Andris Feldmanise ja Livia Ulmani . Janno Põldma ja Heiki Ernitsa "Leiutajateküla pulmapidu" sai Nukitsa konkursil 1. koha."

"Mulle meeldis kõige rohkem "Leiutajateküla pulmapidu". Lotte lugusid on väga palju ja see on teistsugune lugu. Seal on Ave ja Mihkli pulm. Mina lasen endale õhtul issil ja emmel raamatut ette lugeda," ütles lugemishuviline Saskia Sein. "Eile loeti mulle ette raamatut "Mona isepäine isa". Ma tavaliselt võtan lugemiseks loomaraamatuid ja seiklusraamatuid, kus on palju seiklust ja mis on hästi huvitavad."

"Nendest raamatutest meeldis kõige rohkem Erik Kivisüda," ütles lugemishuviline Saara Sein. "Mulle väga meeldis Indrek Koffi "Issi", sest see on värsivormis näidenditekst ja seal on hästi lõbusad värvilised pildid. Ma vaatan raamatut kaane järgi, kas see kutsub mind lugema, kas seal on sellised pildid sees, mis mulle meeldivad ja ma loen tagakaanelt ka sisukokkuvõtet. Mulle meeldivad raamatud, kus on seiklust ja mis pakub erinevaid emotsioone."

"Lastekirjanduses on seis praegu päris hea. Raamatuvalik on meil hästi lai, aastas ilmub 180 algupärast lasteraamatut, sinna juurde veel 400-500 tõlkeraamatut," lisas Kostenok.