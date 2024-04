Toomas Tross: Rolly ja Arry trikid olid maailmatasemel

Toomas Tross ütles, et Rolly ja Arry olid tõeliselt fenomenaalne koomikutepaar. "Nemad ei tahtnud, et neid kutsutakse klounideks, nemad tahtsid, et nemad on koomikud," selgitas ta ja lisas, et selle põhjus võiks peituda selles, et nad ei kandnud punast nina.

"Nende paar oli nii andekas, nad olid võrdselt andekad ka muusikas, näiteks võisid nad ühte bandžot mängida neljal käel või Rolly võis mängida viiulit ning minna samal ajal silda, võtta selja taga põrandal oleva roosiõie hammaste vahele, mängib viiulit edasi ja tuleb püsti," sõnas ta ja kinnitas, et need trikid on maailmatasemel.

"Rolly ja Arry on tsirkuse perest pärit, nende isa ja ema olid pärit Eesti-aegsest Narvast ning olid seal artistid, nende isa oli juba tol ajal Eestis väga eriline artist, ta oli kondiväänaja," mainis Tross ning ütles, et juba 1920. aastatel said Rolly ja Arry vanemad tööd välismaa tsirkustes. "Seal sündisidki nendel pojad, kes kasvasid oma vanematega koos tsirkuses."

Juba 1930. aastatel alustasid Rolly ja Arry aga ka ise esinemist. "Aga nende tähelend 1950. aastatel oli nii võimas, et nad esinesid maailma kõige suurematel show-, estraadi- ja tsirkuselavadel, alates Moulin Rouge'ist," mainis ta ja tõi välja, et pärast Pariisi tulid Londoni suuremad lavad ja New Yorgi Madison Square Garden.

"Lahe on ka see, et vanemad vend Roland, kui tema 1970. aastate lõpus suri, siis Harry pojad jätkasid tegelikult nende duo tööd, Harry oli juba varem koolitanud oma pojad samu numbreid tegema ja midagi natukene sinna juurde, mis oli neile isikupärane," mainis Toomas Tross.