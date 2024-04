Kitty Florentine: muusika on toit hingele ja südamele

Tallinn Music Weekil astus sel nädalavahetusel üles ka Kitty Florentine, kes ütles Raadio 2-le antud intervjuus, et saavutasid festivali esinemisega just selle, mida soovis.

Kitty Florentine'ile meeldib Tallinn Music Week seetõttu, et sa ei pea võitlema, et sind märgataks. "Võrreldes Eurosonicuga, mis on massiivne showcase-festival, siis seal sa lähed ikkagi veidi kaduma, kui sa pole end piisavalt ette valmistanud," kinnitas ta ja rõhutas, et TMW-l tead, kuhu minna ja kust otsida neid inimesi, kellega tahad ühendusi luua. "Ja ta on lihtsalt ka nunnu."

Tallinn Music Weekile peaks tema arvates tulema inimesed avatud meelega. "Tule lihtsalt sellepärast, et nautida kultuuri ja muusikat, mida sa muidu ei kuule ja milleni sa muidu ei pääse, sest muusika on toit hingele ja südamele, nii lihtne see ongi."

Enda Tallinn Music Weeki esinemisega saavutas ta täpselt selle, mida tahtis saavutada. "See oli koos bändiga teine esinemine, seega oli taaskord märgiline üles astuda," ütles ta.