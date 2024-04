Eeva Talsi: Tallinn Music Week on kui sõprade kohtumine

Eeva Talsi kinnitas, et Tallinn Music Week on otsekui sõprade kogunemine. "Me tahame ka olla sõbrad omavahel ja juttu rääkida, aga mis sa siin ikka niisama jutustad, siis võiks ju pilli mängida ka," ütles ta ja lisas, et see on ka hea võimalus end vormis hoida. "30 minutit kütta on teistmoodi kui tavakontsert, sa pead ka mõtlema sellele, et siin on välismaalased publikus, kes on väga teadlikud muusikainimesed, sul on neid vaja, aga kuidas teha nii, et sa ei karjuks, et "mul teid vaja", vaid nad tahaks meid."

Ta tõi ka välja, et neil hakkab peagi kaheksast kontserdist koosnev tuur Saksamaal ning agentuuri, kes seda tuuri korraldab, said nad just Tallinn Music Weekilt aastaid tagasi. "Meie eelmine kitarrist Jaan Jaago käis kiirkohtingul delegaatidega ning istus selle agentuuri bossiga laua taha ning suutis ta niimoodi ära rääkida, et see mees tuli meid kuulama, armus meisse ja kutsus meid oma agentuuri."

Palsi kinnitas, et nüüd jõuavad nad Saksamaale tänu sellele juba neljandat korda. "Ainult puhtalt tema enda entusiasmist ja tahtest," mainis ta ja lisas, et nad ongi aru saanud, et see, kes neid välismaal neid aitab, peab neid väga armastama. "Sest me ei too esimestel aastatel publikut, aga nüüd juba vaikselt hakkab tulema."