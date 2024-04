Liis Lemsalu: esialgu mõtlesin, kas soovin üldse kunagi oma last avalikkusele tutvustada

Pühapäeval on saates "Hommik Anuga" külas ka laulja Liis Lemsalu, kes kinnitas, et tema jaoks tundub nii veider hakata oma last avalikkusele tutvustama, kuid ta ei välista, et seda kunagi ikkagi teeb.

Liis Lemsalu kinnitas, et ta on väga täpne ema. "Graafikute pidamine ei ole tegelikult minu enda isiklik tugevus, aga ma näen, et lapsel on see nii vajalik ja ma tahan talle pakkuda kõige-kõige paremat miljööd ning seda, et tal oleks kõik kõige paremas korras," ütles ta ja lisas, et täpse graafiku pidamine teeb ka vanemate elu lihtsamaks.

"Võib-olla kui laps on natukene vanem, siis lasen rohkem vabaks, aga praegu ma näen, et graafiku hoidmine, need söömised-magamised, see sobib talle ja ma tahan olla see ema, kes teeb omalt poolt kõik õigesti," rõhutas Lemsalu. Ta tõi ka välja, et esialgu ta isegi mõtles, kas soovib üldse kunagi oma last avalikkusele näidata. "Tohutu soov oli teda kaitsta kümne küünega," ütles ta ja lisas, et võib-olla mingil hetkel ta seda ikkagi teeb. "See tundub lihtsalt nii veider."

Emaks olemise juures on tema sõnul raske see, et inimestel on teiste eraelu vastu nii suur huvi. "Ma ei tea, kas peakski kõike kogu aeg jagama, mida ma söön ja kus ma pediküüris käin, see on küsimuse koht ja ma pole täpselt seda vastust leidnud," sõnas ta.

Lemsalu usub ka, et kui ta ei oleks lapseootel, siis poleks ta ilmselt tänavu aasta alguses tema kohta levinud kuulujuttude pärast ka "Pealtnägijas" intervjuud andnud. "Minu reaalsus oli see, et ma olin haige naine, kes võib-olla ei jää kunagi lapseootele, mistõttu tegi see mulle nii haiget, kuna minu reaalsus oli täielik vastand ja siis räägitakse mingeid haiglaslikke lugusid, keegi pidi sellele piduri panema ja selleks olingi mina, võib-olla ma ootasin liiga kaua, aga ma olingi sinisilmne."

Selles osas jäi ta aga napisõnaliseks, kas ta plaanib kuulujutte levitanud inimestega kohtutee ette võtta. "Mul on juriidiline abi, kellega me toimetame."

Liis Lemsalu esitas ka oma värsket singlit "Silmad lahti". "Kuna mu eelmine lugu "Valge valgus" oli puhtalt minu pojale kirjutatud lugu, siis nüüd mul tekkis tunne, et ma tahaksin inimesi kostitada millegi positiivne ja energiast pakatavaga, mul oli endal ka vaja rõõmu ning seda rõõmu on minu praegu nii tohutult palju."