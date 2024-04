Erle Loonurm: Marie Antoinette jättis popkultuuri väga sügava jälje

Loonurmele meeldis sari väga. "Hästi tõetruu, meeldis selline prantslaslikult rahulik rütm. Seal on tunda sellist rahu, saab vaadata maastikke, imetleda kostüüme, vaadata inimesi – väga ilus," kommenteeris ta.

Marie Antoinette'ist on tehtud arvukalt filme ja sarju. Erle Loonurme sõnul on Marie Antoinette jätnud popkultuuri sügava jälje. "Ta oli nii värvikas lihtsalt, temast on nii lihtne teha. Ta on lihtsalt nii inspireeriv," ütles ta.

Marie Antoinette toodi Prantsuse õukonda Austriast. "Kogu see prantsuse etikett ei meeldi talle: need pikad õhtusöögid, kummardamine, see kõik oli talle võõras. Ta ei kujutanud ette, et temast saab see ideaalne näidis sellest, kuidas käituda. Ta tõesti ei tahtnud seda," rääkis Loonurm.

Tollase monarhse Prantsusmaa sotsiaalpoliitline olukord oli äärmiselt kehv, riigivõlg oli suur, rahvas oli näljas. Selles kõiges ainult kuningannat Loonurme sõnul süüdistada ei saa. "Marie Antoinette'ile ja kogu Prantsuse õukonnale heideti väga palju ette seda, et ta kulutab meeletuid summasid enda kleitidele, kookidele, kingadele ja kõigele muule. Aga tegelikult see ei vasta tõele, et tema ei ole see põhjus, mis viis Prantsusmaa põhja," sõnas ta.

Kuigi kuulus lausung "kui pole leiba, siis sööge kooki" on Loonurme sõnul pigem legend, on sellel siiski ka teatud tõepõhi all. "Ta elas ikkagi ju natuke kõrgemal kui meie siin oleme. Ta elas mingisuguses teises reaalsuses ja ei tajunud kindlasti neid rahva muresid ega probleeme ühegi ihukarvaga."

"Ta oli väga kauge ka oma abikaasa Louis XVI-st, kes võis talle neid probleeme tutvustada, aga nad ei puutunud omavahel väga kokku. Tal oli oma armuke, oma elu, oma majake ja botaanikaaed Versailles' lossi kõrval. Ta elas oma maailmas," ütles Loonurm.

Marie Antoinette'i kuulsaim armuke, rootsi aadlik Axel von Fersen, omab Loonurme sõnul seoseid ka Eestiga. "See Fersenite suguvõsa on ka Eestis tuntud. Neile kuulus mitu mõisa, näiteks Raikküla mõis. Ja emaliini pidi on ta De la Gardie suguvõsa liige. Me saame end tunda ka puudutatuna," muigas Loonurm.

Enda hukkamisest sai Antoinette Loonurme sõnul aru üsna viimasel hetkel. "Ta uskus tõenäoliselt viimase hetkeni, et ta pääseb sellest kõigest. Ta juuksed läksid tol ööl täiesti valgeks, ta oli muidu punapea. Sealt tuleb ka Marie Antoinette'i sündroom, kui sul läheb üleöö suurest murest ja stressist pea halliks või valgeks. Arvestades, milline elustiil tal oli, siis ta ilmselt uskus viimase hetkeni, et see on üks halb unenägu," rääkis Loonurm.

Ajalooline draamasari "Marie Antoinette" on ETV eetris laupäeviti kell 21.35.