Füüsikaõpetaja: kooli ajal mulle füüsika üldse ei meeldinud

"Kooli ajal mulle füüsika üldse ei meeldinud ja ma ei saanud sellest ka aru, kuigi hinded olid viied, aga need ei ole omavahel väga suures seoses. Mul tekkis huvi väga palju hiljem. Esialgu läksin õppima logistikat, kus ma pidin ka kogu põhikooli füüsika endale selgeks tegema ja nii tekkiski huvi, et kuidas maailmas kõik omavahel on seotud," meenutas Tallinna Inglise Kolledži füüsikaõpetaja Aune Nigol, millal tal tekkis tõsisem huvi füüsika vastu. "Just eile rääkisin ma 8. klassi füüsikatunnis endast, et ma ka nende vanusena arvasin, et ei kasuta füüsikat oma elus mitte kunagi."

Kuus ettevõtet on teinud haridusprogrammi, mille eesmärk on anda õpetajatele tuge, et füüsikat saab lastele edasi anda ka huvitavalt. "Sellest programmist saan ma hästi palju ideid, kuidas füüsikat paremini reaalse eluga seostada, tuua õpilastele rohkem näiteid, kus neil füüsikat päriselt vaja läheb, sest õpilased küsivad seda kogu aeg."

Nigoli sõnul pole füüsikat vaja mitte ainult inseneriks õppimisel, vaid füüsikaga saab väga palju rohkem asju teha. "Füüsikust võib saada väga hea majandusteadlane või arst, kuna füüsikat õppides õpitakse ka seoste nägemise oskust, loogikat, üldistamisoskust, mudelite koostamise oskust, kuidas saada hakkama uutes erinevates olukordades, see arendab aju väga palju rohkem kui esialgu paistab."

"Mul on kaks väga suurt inspiratsiooniallikat, mu ema ja mu vanaema. Mu ema oli lasteaiakasvataja ja vanaema eluaegne pedagoog. Õpetajaks tahtsin tegelikult saada juba lapsepõlves."