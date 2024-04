Filmiekspert Sten-Kristian Saluveer: me ujume sisus

Filmiekspert Sten-Kristian Saluveer rääkis "Terevisioonis", miks on praegu eetris nii palju vanu telesarju. Tema sõnul on põhjusteks Ameerika meediatöötajate pikaajaline streik ning omaaegsete sarjade kvaliteetne sisu, mis kõnetab ka noori.

"Tulin just hiljuti Ameerikas toimunud suurelt festivalilt "South by Southwest", mis on maailma olulisemaid filmimuusika, televisiooni ja meediafestivale, kus osalevad kõik suured firmad alates USA stuudiotest kuni Euroopa avalike ja eraringhäälinguteni ning kus räägitakse sellest, mis teles ja meedias üldse toimub," ütles filmiekspert Sten-Kristian Saluveer.

"Terve eelmine aasta on Ameerika olnud streigis, streikisid näitlejad ja stsenaristid, mille tulemus on olnud see, et ühtegi uut asja ei tehtud eelmise aasta suvest märtsi alguseni," tõi Saluveer välja ühe põhjuse, miks jõuavad eetrisse vanad populaarsed telesarjad.

Näiteks mängufilm "Düün" pidi algselt välja tulema septembris, aga jõudis kinodesse alles nüüd. Loomulikult tekitab see Saluveeri sõnul väga suure eetriaugu, mida täidetaksegi vanade kuulsate sarjadega, eelkõige aga nendega, millel on intellektuaalomandiõigused. "Teine põhjus on see, et me ujume sisus," lisas Saluveer.

Kui keskmine eurooplane hakkaks voogedastuses vaatama kõiki neid Euroopa sarju, mida üldse on toodetud, siis võtaks see umbes 350 aastat. "Keegi ei jaksa vaadata. Sisu leidmine on väga suur probleem. Vaataja leiab sisu üles brändide kaudu, mis on tuntud ja mille kohta nad teavad, et sealt saab kvaliteetset sisu. Muidugi tahad sa vaadata seda, millest kõik räägivad või mis on sulle mingil põhjusel armas, näiteks lapsepõlvest. Või mängivad seal sinu lemmiknäitlejad," selgitas Saluveer, mille järgi inimene vaatamiseks sarja valib.

Kultussarjad "Twin Peaks", "Sõbrad", "Salatoimikud", "Seks ja linn" kõnetavad ka tänapäeva noori, sest aeg liigub väga kiiresti. "Uue generatsiooni jaoks on 90-ndad juba retro ja seetõttu cool (lahe-toim.) ning sellepärast vaadataksegi. Popid on ka selle aja muusika ja videomängud. Sisu töötab, sest seal on väga kultuslikud näitlejad ja sarjad on ka tehtud väga hästi."

Kõik omaaegsed hitid aga uuesti eetrisse ei pääse. "Vanad sarjad läbivad ka väärtusfiltri ehk et 70– 80-ndatel väga populaarne sari "Benny Hill" oma sisu tõttu enam eetrikõlbulik ei ole. See võib tänapäeva inimeste jaoks olla krõbedalt solvav," ütles Saluveer.

Saluveeri sõnul toimib Ameerika meediaruum nii, et sind võidakse väga kiiresti ka kohtusse kaevata. "Suured stuudiod ja sisuloojad on muutunud selles osas väga tundlikuks, mis tänapäeval eetrisse jõuab."

Saluveer tõi välja, et kui ta saaks eetrisse tuua ühe omaaegse telesarja, siis oleks see kindlasti Chris Carteri sari "Millennium", mis on üks paremaid telesarju, mis on üldse kunagi tehtud ja mille ümber käis tohutu kultus juba 90-ndatel.