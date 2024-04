Saskia Alusalu: loodus on koht, kus ma rahunen ja iseendaks saan

Sel pühapäeval alustab ETV-s uut hooaega seiklussari "Veetee", mis pakub meelelahutust ja tarkust igal meremiilil. Seiklusest osa võtnud endine kiiruisutaja Saskia Alusalu rääkis "Terevisioonis", et loodus on koht, kus ta rahuneb ja taas iseendaks saab.

Rändur Lemo eestvedamisel ja tuntud eestlaste osavõtmisel on televaatajad saanud Eestimaa risti-põiki läbi reisida saatesarjaga "Metslased". Järgmisena võeti ette seiklus mööda Eesti siseveekogusid sarjaga "Veetee", mille alguspunkt oli Narva ja sihiks Pärnu. Nüüd asub seltskond taas veeteele ja sel korral liigutakse Pärnust läbi saarte, laidude ja erinevate rannakülade tagasi punkti, kust aasta eest alustati – Kulgu sadamasse Narvas.

Rännumees Lemo tunnistas "Terevisioonis", et kuna talle poolikud asjad ei meeldi, oli juba esimese veematka ajal selge, et Pärnust tuleb Narva tagasi ka seigelda. Uuel rännakul külastati muu hulgas erinevaid Eesti saari. "Oleks võinud sõita ka mööda rannikut, nagu Johannes Maide sada aastat tagasi tegi, aga avastasime natukene enda jaoks uusi ja huvitavaid kohti ka," selgitas ta.

Lemo nentis, et kui siseveekogudes saab ka väga tugeva vihma ja tuulega liikuda, siis merel on olukord vastupidine. "Kui ilmavana ütleb, et ma täna pean pidu, siis sa ei lähe kuskile välja," märkis ta ning meenutas, et näiteks olid nad poolteist päeva Dirhamis tormivarjus.

Rännumees tunnistas, et muretses enne reisi, et äkki muutub merel olemine üksluiseks. See mure oli aga asjatu. "Meri on iga päeva erinev," kiitis ta.

"Veetee 2" seltskonnaga liituvad juba varasematest saadetest tuttavad seiklejad, aga ka mitmed uued kaasakulgejad. Nii astuvad paati endine kiiruisutaja Saskia Alusalu, näitlejad Ago Anderson ja Mirtel Pohla, laskesuusataja Johanna Talihärm, lauljad Laura Prits ja Koit Toome, kommunikatsioonispets Rasmus Kagge, endine kaitseväe luurejuht Margo Grosberg ja "Terevisiooni" saatejuht Reimo Sildvee.

Saskia Alusalu külastas "Veetee" seltskonnaga Naissaart, Pranglit ja Keri saart. Kuigi Alusalu on varem ühepäevastel mereseiklustel osalenud, polnud ta kunagi mitmepäevast rännakut ette võtnud. Endise kiiruisutaja sõnul tuleb looduses olles ümbritsevaga kaasa kulgeda. "Looduses on alati niimoodi, et sa ei saa selle vastu võidelda. Sa pead olema sellega üks, kaasa kulgema ning usalduses olema. Siis on alati kõik on okei," rääkis ta.

Alusalu jaoks on loodus koht, kus ta rahuneb ja taas iseendaks saab. "Veetee" seiklus õpetas talle enim kannatlikkust. "Sa võid ükskõik mida teha, aga kui tuult ei ole, siis tuult ei ole," nentis ta.

Sportlane loodab, et ka ülejäänud Eesti inimesed tahavad üha rohkem just maarjamaal ringi seigelda. "Vahel on kõige raskem märgata neid asju, mis meie enda ees on," rõhutas ta ja tõi välja, et Keri saar on üks erilisemaid kohti, kus ta käinud on.