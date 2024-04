Mihhailova-Saar: kui Beyoncé annab kantriplaadi välja, siis ikka kuulad huviga

Möödunud reedel nägi ilmavalgust Beyoncé kaheksas album, kantrihõnguline "Cowboy Carter". Laulja Tanja Mihhailova-Saar nentis "Ringvaates", et kui see ei ole tema lemmik Beyoncé album, tekitas see temas siiski suurt huvi.

"Cowboy Carter" on vähem kui nädalaga ka mitu rekordit purustanud. Muu hulgas sai sellest Spotifys ühe ööpäeva jooksul enim kuulamisi kogunud album. "Inimeste huvi on muidugi suur ja ta fännibaas on väga-väga suur," rõhutas Mihhailova-Saar, kes uue albumi suure huviga ette võttis.

"Kui ikka Beyoncé annab välja plaadi ja ütleb, et see on kantriplaat, siis ikka kuulad huviga, kas see on kantriplaat," sõnas laulja. "Ma ei saaks öelda, et see nüüd kantriplaat on," nentis ta.

Mihhailova-Saar tõdes, et talle meeldivad 32-kordse Grammy-võitja teised albumid rohkem. Uue albumi pealt meeldib talle enim lugu "II Hands II Heaven". "See on tõeline 90ndatete R'n'B," kommenteeris ta.

Kuigi uus album ei ole Mihhailova-Saare lemmik, meeldib talle väga, kuidas popstaar harmooniaid sättida oskab. Samuti hindab ta tema kõrgelt Beyoncé vokaalset võimekust. "Temalt tuleb alati midagi uudset. See ei väljendu ainult muusikas, ta ka tantsib väga hästi," tõi ta veel välja.