Dermatoloog: inimesed peaksid ennast vähemalt kaks korda nädalas pesema

Briti teleajakirjanik Jonathan Ross avaldas möödunud nädala, et nii tema kui ka tema abikaasa pesevad ennast harvem kui kord nädalas, kuna nad peavad seda aja raiskamiseks. Rossi väljaütlemine on tekitanud ühismeedias mitmeid arutelusid, kui tihti inimesed ennast pesema peaksid.

Dermatoloog Bret Kaldvee sõnul väga palju igapäevastest harjumustest – näiteks kui tihti trennis käiakse. "Kuldne standard võiks olla minimaalselt paar korda nädalas, aga see sõltub väga nahast ja kuidas inimene ennast ise tunneb," sõnas ta.

"Ringvaade" uuris ka tallinlastelt, kui tihti nad end pesevad. Tänavaküsitluses osalenud vastasid ülekaalukalt, et käivad vähemalt korra päevas duši all. Kaldvee hinnangul on kord päevas pesemine piisav, kuid kütteperioodil võib iga päev pesus käimine nahka kuivatama hakata, mistõttu tuleks end pärast pesu korralikult kreemitada.

Kui nahakuivus kipub tõsisemalt kimbutama, soovitab dermatoloog pesukäsnast ja seebist loobuda, vaid kasutada oma kätt ja seebivabasid puhastusvahendeid. "Seebid ja seebilaadsed tooted on aluselised, aga meie nahk on happeline. Kui me viime oma naha pH taseme paigast ära, on see juba erinevatele ärritajatele vastuvõtlikum," selgitas ta.

Ka erinevatest nahahaigustest tingitud muresid aitavad korralikud pesemisvõtted leevendada, märkis Kaldvee. Näiteks atoopilise dermatiidiga last võiks vannitada leiges vees 10–15 minutit. "Lõhnavad vannivahud peaks ära jätma ja kui vannitamine on lõpetatud, tuleks nahk duši ja atoopilisele dermatiidile mõeldud vahenditega üle käia, et vannis olnud seisev vesi saaks maha leotatud," jagas ta soovitusi.

Dermatoloog rõhutas, et ka liiga vähene pesemine võid nahaprobleeme tekitada, mistõttu tuleks nende vältimiseks ennast vähemalt kaks korda nädalas pesta.