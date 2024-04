ERR tähistab ABBA "Waterloo" võiduaastapäeva värske dokumentaaliga

Laupäeval, 6. aprillil möödub 50 aastast päevast, mil ABBA looga "Waterloo" Eurovisiooni lauluvõistluse võitis. Sel puhul jõuab maikuus ERR-i kanalitesse värske dokumentaalfilm "ABBA – Against The Odds".

Euroopa Ringhäälingute Liidu liikmete koostöös sündinud dokumentaal jõuab vaatatejani 15 riigis, teiste hulgas ka Eestis.

Värske film uurib ansambli kultuurilist mõju ja tõusu muusikamaailma tippu. Vaatajateni tuuakse haruldased arhiivikaadrid ja eksklusiivsed intervjuud.

"ABBA – Against The Odds" esilinastus märtsis Kopenhaagenis rahvusvahelisel dokumentaalfilmide festivalil. Sel laupäeval jõuab film Rootsi Televisiooni. ERR-i kanalitesse jõuab film mais.

Filmi "ABBA – Against The Odds" režissöör on James Rogan ja produtsent Dan Hall.