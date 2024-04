Meestearst: seksuaaltervise mured motiveerivad mehi oma elus muutusi tegema

Meestearst Kristjan Pomm rääkis "Päevatees", et mehe elus on etapid, mil meestearsti võiks külastada ka siis, kui mingeid kaebusi ei ole. Pommi sõnul võiks arsti juurde jõuda murdeeas, 40. eluaasta saabudes ning oma testosterooni näitu võiksid kontrollida üle 50-aastased mehed.

"Androloogia on noor eriala. Sain omal ajal tuttavaks teada-tuntud meestearstidega, kes tegid selle mõtte väga meeldivaks, et liituda meestearstide seltskonnaga, keda Eestis on väga vähe, ainult üheksa meestearsti," meenutas meestearst Kristjan Pomm, miks ta otsustas valida androloogi eriala. "20 000 patsienti käib aasta jooksul meie majast läbi."

"Kui naistel on nii, et naissuguhormooni tootmine lõpeb ja mingis vanuses algab menopaus, siis meestel püsib meessuguhormooni tase elu lõpuni normaalne. Aga me teame, et 40. eluaastast alates väheneb meessuguhormooni tootmine üks protsent aastas ja kui mehel on ka ülekaal, kaasuvad haigused, ta kasutab mitmeid ravimeid, võib see tekitada olukorra, kus tekib meessuguhormooni vaegus. Kindlat punkti, et selles vanuses jõuavad kõik mehed olukorrani, kus nende testosteroon on madal, meestel õnneks ei ole."

Pommi sõnul on meeste jaoks väga oluline oma kehakaal kontrolli all hoida. "Kui kõhupiirkonna rasvkude on väga palju, ümbermõõt julgelt üle meetri või veel rohkem, kehamassiindeks üle 30 ehk tegu on rasvumisega, siis mõjutab see väga tugevalt inimese hormoonsüsteemi ja tekitab olukorra, kus üht ensüümi on liiga palju, mille tulemusena testosteroon mehe kehas toodetakse ümber naissuguhormooniks."

Kui meessuguhormoonitase on äärmuslikult madalaks muutunud, võib selle tagajärjel mehel muutuda suguiha soov, tekkida erektsioonihäired ja ka kognitiivsed probleemid.

Oluline on jälgida oma unehügieeni. Kehv uni pärsib ka inimese hormoonsüsteemi ja võib tekitada olukorra, kus keha ei suuda nii hästi enam meessuguhormooni toota.

Pomm tõi ka välja meeste eluetapid, millal võiks külastada meestearsti ning oma tervist kontrollida. "Üks vanusegrupp on murdeiga, mil võiks jõuda meestearsti või arsti juurde, kes oskab hinnata keha normaalset arengut. Üks tervise kontrollimise verstapost on ka mehe 40. eluaasta, kus tõuseb eesnäärmevähki haigestumise risk. Eriti siis, kui peres on olnud pahaloomulisi kasvajaid."

Samuti võiks mees külastada meestearsti ja naine naistearsti juhul, kui paar soovib last saada, aga regulaarset suguelu elades ei ole see aasta jooksul õnnestunud.

Üle 50-aastaste meeste puhul suureneb tõenäosus, et meessuguhormooni tase võib muutuda liiga madalaks ja kui mehed tunnevad suurt väsimust, ei jaksa enam midagi teha ning tekib füüsilise suutlikkuse langus, tasuks oma testosterooni näit üle kontrollida. Pommi sõnul on võimalik mehi ravimitega aidata.

Pomm näeb oma tööpraktikas sageli, et Eesti meest motiveerivad enda elus olulisi korrektiive tegema seksuaaltervise ja -käitumisega seotud asjaolud. "Eriti olukordades, kus keskeas või ka vanemas eas on kaaslane mingil põhjusel vahetunud ning alguses on näiteks erektsiooniga probleeme. Kui mehele ära seletada, millised võidud on võimalik sellest saada, kui ta oma tervisekäitumist muudab ja kehakaaluga tegelema hakkab, pingutavad Eesti mehed nii enda kui ka selle nimel, et naisel oleks võimalikult hea."