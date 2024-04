Koerakasvataja: üks mu koer näris end läbi kahekordse kipsseina

Vikerraadio saates "Elutoas" rääkis koerakoolitaja Haita Maarit Zahharov, et koera võtmine on nagu lapse saamine, sul ei ole enam nii palju vaba aega, raha kulub päris palju ning vahel ootavad ees suured raskused, aga vastutasuks saad sa sügava sõpruse, mis kestab kogu elu. Enne koera võtmist soovitab ta teha testi, võttes hoiule mõne sõbra või sugulase koera.

"Mul ongi tavaliselt 4–5 koera majas, vahel ka mõni hoiukoer," ütles kasvataja ja koerakoolitaja Haita Maarit Zahharov. "Mina sain endale koera tegelikult juhuslikult. Mu ema võttis koera, aga kui ta aasta pärast suri, hakkasin mina koera eest hoolitsema. Koer oli sel ajal saatuse sõrm ja hoidis mind tegevuses, kui peres oli lein. Nägin temaga väga palju vaeva, aga koer vedas mind raskest ajast läbi ja minu tollane koerakoolitaja Sirje Vets vedas mind sellesse maailma lootusetult sisse," muheles Zahharov.

Koolitaja sõnul võetakse koer üsna sageli kahel põhjusel, kui lapsed on väikesed ja soovitakse, et koer kasvaks koos lastega, ja kui lapsed on suureks saanud ning pesast välja lennanud. "Mõned tahavad endale ka harrastust, mingit tegevust, mida koeraga teha."

Kui kutsikapalavik on ainult ühel pereliikmel, siis ärge koera võtke

Mõnikord on kutsikapalavik haaranud ühte pereliiget ja teised sellest ideest eriti ei vaimustu. "Kutsika võtmine on natuke nagu lapse saamine, sa pead teadma, et nüüd tuleb sul ohverdada osa oma vabast ajast, tulevad magamata ööd ja muud mured," selgitas Zahharov. "Peab olema erinevat ressurssi, raha ja muidugi aega."

Zahharov uuris oma koerte omanike käest, kui palju kulub neil koera peale päevas aega ning selgus, et keskmiselt kaks kuni neli tundi. "Ja need on kõik tegevused, mida sa teed ainult koera pärast ja mida sa ei teeks, kui sul koera ei oleks. Palju sõltub muidugi ka koeratõust."

Sageli hakkab koer oma käitumisega midagi näitama. Kui koeral ei ole mingit vaimset stimulatsiooni, hakkavad nad reageerima igale pisimalegi asjale, reageerivad üle ja hauguvad iga asja peale, mänguasjad on toas laiali, nende energia otsib väljapääsu.

Paljud koerad ei soovi, et võõrad neid paitaksid

Zahharov meenutas, et üks tema koer tõmbas elektripistiku koos kahemeetrise juhtmega seinast välja, hekseldas selle sentimeetristeks juppideks, sõi osad endale sisse ja seejärel pidi temaga loomade kiirabis istuma.

"Üks mu teine koer läks läbi kahekordse kipsseina. Koju tulles nägime igal pool kollast vatti ja lähemal vaatlusel selgus, et kipsseina sees oli koera pea suurune auk," meenutas Zahharov. "Koer oli väga õnnelik, tal oli olnud hea tööpäev, ta oli väga palju korda saatnud."

Tihti koerad ei taha, et omanik laseb kõikidel vastutulijatel loomale pai teha. "Koer võib sellest väga suurde stressi ja ärevusse sattuda. Koera kehakeelest saab tegelikult aru, kas talle meeldib see või soovib ta võõraid inimesi pigem vältida," lisas Zahharov. "Üks hea nipp, mida öelda, kui inimesed su koera paitama kipuvad on see, et "meil on praegu võõraste inimeste ignoreerimise õppimine käsil, seepärast ei ole hea mõte talle pai teha."

Koerakasvatajale võib koera alati tagasi viia

Enamik koerakasvatajad tavaliselt ütlevad, et koera võib igal ajal neile tagasi tuua ja tavaliselt on inimesed sellise jututeema üle väga üllatunud. "Ükskõik millisel põhjusel, sest kui koer on peres, kus tema jaoks aega ei ole või temaga hakkama ei saada või kui koer mingil põhjusel võib kujuneda ohuks, siis koerakasvataja on esimene inimene, kes aitab seda probleemi lahendada. Kasvataja õlgadel lasub ka see vastutus, et sa ikkagi kohtud nende inimestega ja juba eelnevalt püüad anda adekvaatse pildi. Ikka on peresid, kes ütlevadki, et nad kujutasid elu koeraga hoopis teistmoodi ette ja ei ole koerapidamiseks valmis.

Zahharovi sõnul ei tohi koera perre võtmise otsus olla emotsionaalne, vaid peab olema pragmaatiline ja faktidel põhinev. "Soovitan teha sellist testi, et võtta mõne sõbra või sugulase koer enda juurde hoiule. Selle aja jooksul võib selguda palju asju. Näiteks võib selguda, et koer võtab liiga palju pere aega, ajab liiga palju karvu, vihmase ilmaga ei taha keegi koeraga jalutama minna või et laps ei suuda anda koerale kutsikarahu, kui koer sööb või on oma pesas."

Loomaarstiarved võivad küündida kümnetesse tuhandetesse eurodesse

Samuti ei tohi jääda lootma sellele, et nüüd laps hakkabki päriselt koera eest hoolitsema, koer võtab lapsi ikkagi semudena, mitte autoriteedina ja laps ei suuda koera silmis ennast kehtestada.

Mõni aeg tagasi tegi Zahharov oma koeraomanike seas küsitluse ja uuris, kui palju neil ühes kuus koera peale raha kulub ja keskmiselt kulub selleks 150–250 eurot. "Kui vaadata enamike tõugude kutsikate hindu, siis esimese aasta jooksul makstakse veel teine kutsikahind peale," lisas ta.

"On ka näiteid, kus loomaarstiarved ulatuvad tuhandetesse, ka kümnetesse tuhandetesse eurodesse, kui loom jääb haigeks või satub õnnetusse."

"Koerad aitavad väga edukalt stressi maandada, vaatad talle silma, lähed jalutama, silitad teda mõned minutid ja kõik ongi juba hästi," on Zahharov oma lemmikutele tänulik.