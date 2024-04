"Teeme ära" fookuses on tänavu veekogud, õppeaiad ja kultuuririkkus

"Teeme ära" talgupäeva eestvedaja Henrik Raave rääkis "Terevisioonis", et esimese ööpäevaga pani ennast talgupäevale kirja üle 1600 inimese. "Inimesed on seda väga oodanud," rõõmustas ta ja lisas, et viimastel aastatel on talgupäevast osa võtnud kümned tuhanded inimesed üle Eesti.

"See aasta on see esimese päeva number palju suurem kui eelmisel aastal. Ilmselt ümberringi toimuvad ärevad protsessid panevad inimesed mõtlema, et peaks kokku tulema ja koos midagi toredat tegema," selgitas ta.

Üheks tänavuseks fookusteemaks on kodulähedaste veekogude ja -silmade ohutuks muutmine. Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Janika Usin märkis, et ohtuks muutmist võivad vajada näiteks tiigid, jõed, ojad ja kaevud.

Ohutumaks muutmise all peetakse muu hulgas silmas näiteks katki läinud redeli või purde parandamist. "Igaüks meist saab Eestit natukene turvalisemaks muuta," usub Usin. Samuti saab panustada näiteks kallaste puhastamisega, nende täitmisega või lamedamaks kaevamisega, piirdeaedade paigaldamisega, hoiatavate siltide tegemisega.

Tänavuse talgupäeva teine fookusteema on lasteaedadesse ja koolidesse elurikaste õppeaedade loomine. "Näiteks Laupa koolis panevad üheksanda klassi lõpetajad panevad kevadel kooliaeda porgandid maha ja esimesse minejad võtavad need sügisel üles," tõi Raave ühe näite.

Kolmas fookusteema on igasse talgupaika kultuurielamuse toomine. "Kui kogukonnas on mõni luulemees, lõõtsamees, laulumees või kogukonna lugude koguja, kutsuge ta oma talgutele ja lisage talgutele kultuuri," rääkis Raave.