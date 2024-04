Roger Andre: Eesti stand-up ei piirdu enam Comedy Estoniaga

Koomik Roger Andre sõnas Raadio 2 keskpäevases saates "R2 Päev", et Eesti stand-up'il on käes kuldne ajastu ning skeene ei piirdu enam ainult Comedy Estoniaga.

Andre arvates on Eesti stand-up'is käsil head ajad. "Aastaid on olnud see, et me oleme olnud grupeeritud sinna Comedy Estonia alla ja nüüd hakkab rohkem see välismaa asi sisse tulema, et hästi paljud koomikud hakkavad vaikselt ise tegema. On rohkem võimalusi laval üles astuda, harjutada, et open-mic üritusi ei tee ainult Comedy Estonia, vaid ka teised väiksed grupeeringud."

Comedy Estonia on Andres sõnul alati olnud talendiarendamise suunitlusega ettevõte. "Me kõik alustasime sealt, aastaid tagasi Tigran Gevorkjan, Mattias Naan – kõik alustasid Comedy Estoniast," rääkis Andre.

Näitlejate stand-up'i lavale ronimise pärast Andre ei muretse. "Ma arvan, et turgu on. Stand-up on nagu muusika selles mõttes, et seda saab nii erinevalt teha, on nii palju erinevaid stiile ja eks iga inimene leiab sellise, kes talle meeldib." Erinevalt paljudest näitlejatest kirjutab Andre oma naljad aga ise. "Ma teen päriselt stand-up'i. Seda ei saa tegelikkuses väga kirjutajatega koos teha," arvas ta.

Eestis on Andre sõnul võrreldes välismaaga ka see omapära, et ühel open mic'i õhtul võivad lava jagada oma esimesi samme tegevad koomikud kui ka vanad tegijad. "Sa näed inimesi, kes teevad oma esimesi ja näed reaalselt Sander Õigust. See on väga huvitav kooslus, saad kõike nagu," sõnas koomik.

Andre elatab end hetkel püstijalakoomikuna adekvaatselt ära: toidu saab lauale ja üüri tasutud. "Saab natuke reisida ka, aga mingid piirangud ikka on. Ma ei tea, kas ma pangalaenu saan, sest ma ei saa pangale öelda, et ausõna, eelmine aasta olid saalid täis. See ei ole nende jaoks piisav kinnitus," nentis Andre.

Roger Andre uue stand-up-tuuri pealkiri on "Järgmine probleem", mis on koomiku sõnul tähenduslikult mitmetasandiline. "Ühelt poolt ongi, et mina elan rahulikku elu ja siis teised välised tegurid segavad minu rahulikku kulgu, et alati on mingi järgmine probleem. Alati midagi juhtub, aga see hoiabki elurütmi käimas. Teisalt aga see, et mina olengi järgmine probleem, võtan suurema sammu, on uus tuur – uus probleem, suured ruumid, pinge stress," selgitas Andre.

Naljade kirjutamine käib Andrel vahel lihtsamalt, vahel jälle raskemalt. "See töö käib nagu kogu aeg, ma mõtlen põhimõtteliselt kogu aeg stand-up'i peale. Mingi hetke naudid elus, aga siis jälle, näiteks vestlustes hästi tihti tekib see, et keegi räägib minuga ja siis mul tuleb mõte, võtan telo kätte ja hakkan üles kirjutama. Meil koomikute seas on see hästi tavaline, aga kui sa räägid tavainimesega, siis see võib tunduda ebaviisakas."