Origamikunst nõuab täpsust ja kannatlikkust

"Origami ehk voltimiskunst jõudis Jaapanisse 6. sajandil koos munkadega, see oli nende meditatsiooniviis,"ütles Tallinna Ülikooli Jaapani klubi esindaja Eliisa Madeleine Ots.

Kõige populaarsem origami tehnikas valmistatud kujund on kurg. "Kurg on Jaapanis rahu ja õnne sümbol. Neid volditakse tuhat tükki, et jumalalt soov saada. Tavaliselt soovitakse head uut aastat, head abielu või head tervist kellelegi, see on kingitus," lisas Ots.

Otsa sõnul võib voltimiskunst algajale natuke keeruline olla. "Just need esimesed voltimised, aga pärast läheb lihtsamaks. Origami jaoks läheb vaja ruudukujulist paberit. Täpsus on siin väga oluline."

Arhitektuurimuuseumis on avatud näitus Jaapani kaasaegsest arhitektuurist ning osaleda saab ka origami töötoas.