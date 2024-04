Inimesed kasutavad Tallinna lumehoidlaid ka prügimägedena

Pealinna tänavatelt koristati talvega ära umbes 288 000 kuupmeetrit lund, mis teeb kokku ligikaudu 19 200 kastiautotäit. Lumi koguti seitsmele lumeplatsile Tallinna eri otstes, kus lumemäed endiselt kõrgustesse küündivad. Lumi ja jää on praeguseks värvunud aga süsimusta värvi.

"Kui me vaatame seda mäge, siis see tundub jube kole. See kõik on tulnud meie tänavatelt. Siin ei ole mitte midagi muud kui see, mis me igapäevaselt näeme tavalisel linnateel," sõnas Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

"See mustus on peamiselt must asfalt, mille peal me kõnnime ja sõidame, mida naastrehvid võtavad üles ja väikeste pisikeste tükikestena ta uuesti lume peale maandub. Kui need mäed peaksid meile midagi õpetama, siis seda, et meil on aeg mõelda selle peale, kuidas vähendada naastrehvide kasutamist linnas ja propageerida lamellrehvi," selgitas Svet.

Mõnelt lumeplatsilt leiab aga ka suurtes kogustes prügi, kuna lumeplatside järelvalve puudust kasutavad Sveti sõnul ära ka mõned erakruntide omanikud ja erafirmad, kes veavad lisaks lumele kohale ka lihtsalt prügi. "Võimekust seda kontrollida meil ei ole," nentis abilinnapea. Hetkel leiab Hermaküla vaatluste põhjal lumest igasugu sodi: tänavakive, autorehve, pudeleid, kilekotte, jalanõusid, sokke, e-sigarette ja palju muud.

Kesklinna ja Vanalinna lumi veetakse platsile Tallinna Linnahalli ja sadama lähistel. "Praegu vaagime just siin võimalust hakata katsetama lume filtreerimise ja puhastamise pilootprojekti. Kas see päriselt õnnestub, seda saame tõenäoliselt teada järgmisel aastal," rääkis Svet.