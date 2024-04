Rakvere spordihoones ripub jalatsikuusk

Oma isepäraste kuuskedega tuntust kogunud Rakveres on sealsesse spordikeskusesesse rahvale vaatamiseks valmistatud jalatsikuusk.

Enam kui kahesajast vanast, kuid veel kasutamiskõlblikust jalanõust tehtud ületarbimist ja kiirmoodi ilmestav kuusk valmis neljapäeval Rakveres spordikeskuses avatava säästva kasutamise teemalise näituse "Lähme nulli!" raames.

Jalatsikuusk on tehtud samasuguse põhimõtte järgi kui enne seda samas kohas poolteist aastat seal silmailu pakkunud karikakuusk. Ehk jalanõud on üles riputatud nii, et nad moodustavad kuuse kuju.