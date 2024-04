Noored muusikud panid aja peale trompetit kokku

Trompetipäevad on alanud ning sel puhul panid "Terevisiooni" stuudios aja peale trompetit kokku Tõnu Markus Rõõmussaar ja Jaan Ots, kes rääkis Jaani kirikus toimuvast trompetikontserdist, kus esiettekandele tuleb mitu uudisteost, millest üht dirigeerib Kristjan Järvi, aga Eestisse tuleb ka ühe loo autor Grammy võitja Charlie Porter.

"Trompetipäevad on alanud ja trompetimuusikat saab kuulata näiteks Hopneri majas, MUBAs, Jaani kirikus, Philly Joe´s," loetles pianist ja dirigent Jaan Ots.

4. aprillil toimub suur trompetikontsert Jaani kirikus, mis on festivali kulminatsioon ning kus toimub mitu esiettekannet.

"Helilooja Timo Steiner on kirjutanud just selle festivali jaoks loo "Need sõnad..." Ta kirjutas loo Brass ansamblile, soleerivad Neeme Ots ja Toomas Vana ning dirigeerib Kristjan Järvi. Festivalil mängitakse ka Grammy võitja Charlie Porteri lugu, kes Ameerikast ka Eestisse saabub. Rootsi helilooja ja trompetist Stefan Johnsson, kelle lugu ka kontserdil mängitakse, tuli juba eile proovi," ütles Ots.

Otsa sõnul pani Tallinn Brass Academy kokku tema isa ning see on projekt, kus koos musitseerivad professionaalid ja noored muusikud.

Trompet koosneb kümnest osast koos trompeti kerega. "Pakun, et trompeti saab kokku ühe minuti ja viie sekundiga, kuna väike esinemisärevus on ka sees," tegi Ots pakkumise.

Noored muusikud Jaan Ots ja Tõnu Markus Rõõmussaar panevad aja peale trompetit kokku Autor/allikas: ERR

Trompeti õppija Tõnu Markus Rõõmussaar, kes mängib trompetit neljandat aastat pani trompeti kokku minuti ja 25 sekundiga, Jaan Otsa tulemuseks sai minut ja üks sekund.

"Esimese tunni lõpuks sain juba trompetist esimese ilusa heli kätte," meenutas Tõnu Markus trompeti õppimise algust. "Trompetiga saab kõike mängida, aga mulle meeldib pigem džässi ja klassikalist muusikat mängida. Poppi mulle väga ei meeldi mängida ja kõige rohkem meeldib mulle see lugu, mida ma parajasti harjutan. Iga päev harjutan tund aega."