Kardioloog Viigimaa: noorte ja keskealiste meeste infarktid on ennetatavad

Südametervisekuul rääkis kardioloog Margus Viigimaa "Terevisioonis", et noor mees peaks nädalas kindlasti kaks tervisetreeningut tegema ning lisaks iga päev kõndima, siis on tervisliku eluviis baas füüsilises mõttes enam-vähem täidetud. Ta soovitas kõikidel meestel teha aastas korra ka vereanalüüs, et jaole saada haigustele, mida on algstaadiumis kerge ravida.

Aprill on südametervisekuu, mille fookuses on tänavu meeste, eriti noorte meeste tervis.

"Meeste teadlikkus südametervise olulisusest on läinud väga palju paremaks, aga kahjuks esineb meil ikka veel noores eas ja keskeas meeste infarkte. Statistikast näeme, et Eestis on südame-veresoonkonnahaiguste suremus langenud üle 70 protsendi," ütles kardioloog Margus Viigimaa.

Uuringud näitavad, et neljandik 40-aastastest meestest kaebavaid mingeid südamega seotud valusid. "See on hea, et me need kaebused teada saame, siis saame neid uurida. Aga palju on juurde tulnud ka uusi riskitegureid. Mehed on ülekaalulised, suitsetavad rohkem, neil on stressitase kõrge, aga lisaks halvale kolesteroolile on juurde tulnud ka lipoproteiin A, mis on geneetiline riskitegur. Verepaneelist saame palju uut informatsiooni ja ka noorte meeste ning keskealiste meeste infarktid on ennetatavad," selgitas kardioloog.

Viigimaa sõnul on siiski meeste puhul tunda veel seda, et riskiteguritest ei taheta rääkida, see pole mehelik. "Mees pigem ei luba isegi kiirabi kutsuda, aga ka see on läinud hästi palju paremaks. Naised muidugi toovad mehi arsti juurde. Üksikute meeste tervis on palju viletsam. Ja hea on see, et noored mehed küsivad selliseid küsimusi, mida nad kümme aastat tagasi kindlasti ei küsinud," nentis Viigimaa.

"Minuga juhtus täpselt seesama, et kuskil kümmekond aastat tagasi sain aru, et ma ei saa niimoodi edasi minna, mu kehakaal oli 112 kilo, vererõhk oli kehv, hakkasin ise liikuma, tegin endaga tohutu muutuse, võtsin ligi 30 kilo alla. Elu läks paremaks, kadus ära uneapnoe," rääkis saatejuht Kaidor Kahar, kes on võtnud meeste tervise oma südameasjaks ning teeb juba kolmandat hooaeg meeste tervisele suunatud saatesarja "Mehed, hakkame elama!"

Kahar on märganud, et kui ta näiteks Nõmme metsade vahel liigub, siis inimesed tulevad temaga rääkima. "Poes vaadatakse, mida ma ostulindile panen," ütles Kahar. "Kui ma pidasin alkoholipaastu ja rääkisin sellest kõikidele oma tuttavatele, siis see oli mõnede jaoks väga inspireeriv. Kui ma ise midagi teen, siis ma räägin sellest ja mulle tundub, et teised tahavad ka siis midagi proovida endaga teha. Mina näen meeste tahet ennast muuta."

Kahar paneb iga kord kui ta liigub, sotsiaalmeediasse sellest pildi üles. "Ja ma tean, et vähemalt üks-kaks inimest on pärast selle pildi nägemist läinud ka ennast liigutama. Minu rutiin on see, et proovin ennast üle päeva liigutada nii, et selg on märg."

Viigimaa teeb trenni neli-viis korda nädalas, mängib tennist, aga see on suhteliselt ühekülgne ja seetõttu käib ka jõusaalis, mis annab väga palju füüsisele juurde. Kõndimine on suur osa tema igapäevast.

Noorel mehel peaks Viigimaa sõnul olema kindlasti kaks tervisetreeningut nädalas, lisaks igapäevane kõndimisaktiivsus veel sinna juurde, siis on baas enamvähem täidetud. "Toitumine on tohutult tähtis. Vereanalüüsi võiks kindlasti teha igal aastal. Vahel näitab vereanalüüs ära mingi raske haiguse, mis võib juba ka väga noores eas tekkida. Aeg ajalt tuleks teha koormustesti ja mitte liiga hilja vererõhku hakata ravima. Tervisliku eluviisiga on võimalik aga hoida vererõhku pikka aega normis," andis Viigimaa nõu, kuidas oma tervist hoida.

14. aprillil toimub Pikakari matkarajal meestematk ehk Kahari sõnul nakatamisüritus, kus mehed teevad ühismatka, ajavad juttu ning inspireerivad üksteist.