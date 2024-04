Vikerraadio sünnipäeval jõuavad kuulajateni haruldased arhiivipärlid

57 aastat tagasi, 3. aprillil 1967. aastal läksid eetrisse esimesed Vikerraadio saated. 57 aasta jooksul on muutunud nii raadiomaastik kui ka inimeste raadiokuulamise harjumused. Raadio olulisuse üle arutleb Vikerraadio sünnipäevahommikul kell 8.15 meediaekspert Andres Jõesaar. "Vikerhommiku" saatejuhid on Kirke Ert ja Sten Teppan.

Sünnipäeval puhul toob Vikerraadio kuulajateni mitmed arhiivipärlid, mille ajalugu ulatub aastakümnete taha. Kell 11.05 kutsutakse kuulajad virgutusvõimlema nii, nagu seda tehti aastal 1985. Võimlejaid juhendab Leelo Röömel, klaveril saadab Viive Ernesaks. Raadio hommikuvõimlemise traditsioon ulatub 1930ndatesse, täna kutsub kuulajaid võimlema treener Martin Kõrv, klaveril saadab teda Antti Kammiste.

Kell 20.45 avaneb võimalus kuulata kõige esimest laste unejuttu, mis raadios kõlas. 1961. aasta 13. mai õhtul jõudis eetrisse lastejutt "Matišek ja kitarr". Juttu esitasid Velda Otsus, Aarne Ruus ja Emil Laansoo (kitarr), toimetas Juhan Saar, režissöör oli Salme Reek. Saates kõlas esmakordselt Heino Jürisalu "Unelaul" (tekst Juhan Saar), mis võeti 1963. aastast kasutusele saatesarja kujundusmuusikana.

Terve päeva jooksul kõlavad eetris vahvad faktid Vikerraadio ajaloost. Nii selgub näiteks, miks on "Vikerhommiku" algusaeg just 5.30, kes tänastest "Aktuaalse kaamera" ankrutest on alustanud Vikerraadios, kui mitu muusikapala kõlab iga päev Vikerraadio eetris ja palju muud põnevat.

Vikerraadio ootab kaasa rääkima ka kuulajaid – varahommikust saati oodatakse Vikerraadio Facebooki lehel teada andma, miks on Vikerraadio nende igapäevane kaaslane. Päeva jooksul loetakse mõtteid raadioeetris ka ette ning vastajate vahel loositakse välja Vikerraadio meeneid.

Sünnipäeva muusikasaates "Kauamängiv" kell 15.15 kõlab seekord Vikerraadio saatejuhtide valitud muusika. Saates kõlava muusikaga saab tutvuda siin.

Kell 16.15 jätkab raadioeetris Andres Oja, kes on külla palunud Vikerraadio muusikatoimetajad Sten Teppani, Maian Kärmase ja Jaan Elgula ning peatoimetaja Janek Lutsu, et rääkida muusikast raadio ja Vikerraadio eetris.

Vikerraadio on usaldusväärne Eesti elu peegeldaja ja mõnus kaaslane, mida iga päev kuulab rohkem kui sada tuhat inimest. Kantar Emori raadio- ja muusikakuulamise viimase uuringu (juuli–detsember 2023) kohaselt on Vikerraadio Eesti kõige populaarsem ja tuntum raadiojaam. Päevas kuulab Vikerraadiot 123 000 inimest. Juhtival kohal on Vikerraadio ka nädalaste (240 000) ja kuiste (264 000) kuulajate arvestuses. Iga kuul järelkuulatakse Vikerraadio, Raadioteatri, uudiste ja raadio sporditoimetuse loodud helifaile kodulehelt ja mobiilirakendusest ligi miljon korda.