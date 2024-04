Video: kui hästi tunneb EFTA saatejuht Karl-Erik Taukar Eesti telesaateid?

"Ringvaate" stuudios lasti muusikule erinevate EFTA nominentide saatepäid, et kontrollida, kas saatejuht on ikka õigesti valitud. "Õnneks ma ei ole kuhugi alla ka kirjutanud veel, nii et äkki vahetavad välja ka veel," muigas Taukar.

Esimesena mängiti ette parima meelelahutussaate nominendi "Eesti otsib superstaari" tunnusmeloodia. Karl-Erik Taukar tõdes, et televisioon on tema karjääri väga suurel määral mõjutanud.

"Ei saa ju ka stuudiotööd ja kontserte kõrvale jätta, aga kindlasti on see andnud tõuke. "Eesti otsib superstaari" oli täiesti elumuutev. Ma olen selle saate suur patrioot ja väga tore, et olen saanud seda hiljem ka juhtida," tõdes Taukar, kes sai staarisaate viiendal hooajal 4. koha.

Teisena kõlas parima erisaate ühe nominendi ehk Eurovisooni eel kõlav muusikaline pala. Taukar ise veel eurovisioonilavale kippunud pole, sest arvas pikalt, et see ei ole üldse tema koht. "Ma ei tea, kas see on hiiliv keskeakriis, aga nüüd ma jälle vaatan, et võib-olla peaks. /.../ Muidu ma ootan selle aja ära, nagu Dave Benton, kes on vist vanim eurovisioonivõitja," rääkis muusik.

Kolmandana mängiti "Ringvaate" stuudios ette meloodia seriaalist "Õnne 13", mille osatäitjad Ülle Kaljuste ja Raivo E. Tamm on nomineeritud parima nais- ja meessoost sarjanäitleja auhindadele. "Just vaatasin telereitinguid ja "Õnne 13" oli neljandal kohal. Nagu teerull sõidab endiselt kõikidest uutest saadetest üle," rõõmustas Taukar.

Eesti filmi- ja teleauhindade galat saab 12. aprillil vaadata ka ETV vahendusel algusega kell 19.30.