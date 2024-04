Ouu: meie uus album on parim, mis Eestis pärast NATO-ga liitumist juhtunud on

Teisipäeval "Terevisooni" külastanud ansambli Ouu liikmed Hyrr Innokent Vainola ja Tiit Liblik usuvad, et ansambli peagi ilmuv uus album on parim asi, mis Eestis pärast NATO-ga liitumist juhtunud on.

Kui asjad lähevad plaanipärast, näeb maikuus ilmavalgust ansambli Ouu uus, järjekorras neljas album. "Ma arvan siiralt, et see on parim asi, mis on Eestis juhtunud pärast seda, kui Eesti NATO-ga liitus," avaldas muusik Hyrr Innokent Vainola.

Liblik selgitas, et Ouu on albumite avaldamise usku, sest neile on oluline, et muusika talletatud saaks. Muusik meenutas, et Ouu esimene album võeti salve kodustes tingimustes.

"Kõik salvestustehnika oli kodudesse soetatud ja siis kuidagi nokitsesid. Selline omamoodi võlu on selleski, et see kõla kodune on. Aja jooksul on areng edasi läinud, aga soov plaate teha on üha tugevam," rääkis Liblik. "Tema suureks puhutud salvestustehnika oli üks mikrofon, üks kaabel ja helikaart. Meil ei olnud alguses isegi kõrvaklappe," täpsustas Vainole bändikaaslase juttu. "

Kui Ouu esimene album oli eestikeelne, siis vahepeal välja antud kahel albumil kõlas ingliskeelne looming. Nüüd on bänd juurte juurde tagasi läinud. "Kõik on toredad eestikeelsed poplood," sõnas Liblik.

"Terevisioonis" tulid esitamisele lood "Mõrult" ja "Mäed".