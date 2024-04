"Osooni" linnuralli ässad olid jäälind ja valgeselg-kirjurähn

Linnuvaatluseks kasutati binokleid, vaatlustorusid ja linnumäärajat.

Kristo Eliase linnurallikaaslasteks olid näitleja Tiit Sukk ja Estonia teatri direktor Ott Maaten, kes otsisid erinevaid linnuliike Tallinnas. Sander Loite tegutses Pärnus koos näitleja Märt Avandi ja Indrek Tammekännuga, kes on üle Eesti oma kontole kogunud 269 linnuliiki.

"Osooni" varakevadine linnuralli Tiit Suka, Ott Maateni ja Kristo Eliasega Autor/allikas: ERR

"Trummelduse järgi on võimalik kõiki liike ära määrata," selgitas Tammekänd. "Kiire trummeldus vastu puud on tegelikult rähnide laul ja see laul on kõikidel liikidel täiesti eriomane. Trummelduse pikkus ja kiirus ütleb meile, millise liigiga täpselt on tegu. Linnurallidel kogutakse nii liike kui ka ässasid. Ässad on sellised liigid, keda ainult üks rühm kohtab."

"Osooni" varakevadisel linnurallil kohatud jäälind Autor/allikas: ERR

"Kui linnuvaatlusega alustada, siis tunduvad kõik linnud ühesugused," ütles Ott Maaten. "Kõige parem on trenni teha talvel. Võtad mingi linnuhäälte kogumiku ja hakkad süstemaatiliselt minema, kuulad kõik linnuhääled mitu korda läbi ja püüad aru saada, mis neil vahet on. Ja sedasi see oskus aastatega tuleb. Tavaline reegel on see, et vähemalt kahel korral pead ühe linnu häält selgelt kuulma, enne kui liigi kirja paned."

"Osooni" varakevadine linnuralli Märt Avandi, Indrek Tammepõllu ja Sander Loitega Autor/allikas: ERR

Suka sõnul saab kuulmise teravaks siis, kui paned silmad kinni.

Tallinna tiimi linnuvaatlussaagiks jäi muuhulgas tuttvart, merikotkas, jääkoskel, naerukajakas ja kiivitaja.

Pärnu tiim nägi ja kuulis muuhulgas valgeselg-kirjurähni, kormorani, kodutuvi, merikotkast, sinikaelparti ja pöialpoissi.

Tammekännu sõnul on linnuloendusvõistluse ehk linnuralli eesmärk nautida loodust, huvilised-linnuvaatlejad saavad kerge spordina omavahel ka konkureerida. "Mina naudin eelkõige seltskondlikku aspekti," tõi Tammekänd veel ühe linnuralli suure plussi välja. "Mina olen elukutseline linnu- või loodusetark ning teen igapäevaselt linnuinventuuri ja linnustikuseiret."

"Osooni" linnuralli lõpptulemuseks kujunes Pärnu tiimil kokku 32 erinevat linnuliiku ja Tallinna tiimil kokku 37 erinevat linnuliiki.

"Proovige linnuralli järele, õige linnukevad alles algab," soovitas Loite.