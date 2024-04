Uue muusika reede: Liis Lemsalu, Doja Cat, Wateva, Pet Shop Boys jt

Aprillikuu esimene reede tõi meile uut muusikat Rozellilt, Põhjamaade Hirmult, aga ka hoiatuseta ilmunud kogumiku J. Cole'ilt. Tagasi on ka Liis Lemsalu, Empire Of The Sun ning Pet Shop Boys.

Põhjamaade Hirm ja Otto Suits – "Kui Olukord On..."

Värske videosingli ilmumisega kinnitavad Põhjamaade Hirm ja Otto Suits, et 18. aprillil ilmub nende ühine täispikk album "Elu ja surma küsimus". Artistide sõnul on uues loos varasema loominguga võrreldes mängus rohkem hetkes olemist ja isiklikku ükskõiksust. "Lähenesin sel korral lahtisemalt kui eelnevatel plaatidel," selgitas Hirm. Video autoriks on Siim Parisoo ehk DEW8.

6hunesseq – "ma olen maa peal v66ras"

6hunesseq (võro keeles õhuniiskus) avaldas debüütsingli, mis jagab nime 10. mail ilmuva debüütalbumiga. "Ma olen maa peal v66ras" ilmub saksa plaadifirma Nordic Notes alt. Esimene singel on ansambli sõnul hingedepäevaga seotud rahvakoraal, milles igatseb laulja oma kodu taevas, kus isa ootab ja pole enam valu ega kannatusi

Wateva, Pluuto ja Asena – "Paradise"

Elektroonilise muusika duo Wateva kutsus appi räpparid-lauljad Pluuto ja Asena ning andsid Hollandi plaadifirma Future House Music alt välja uue singli.

Elukas – "Raudilves"

Ansambel Elukas pakub uue singliga kuulajatele "värsket energialaengut, kus kokku põimuvad kirglikud kitarririffid, valjud trummid, kütkestav vokaal ja meeldejääv meloodia. Ja kummitama jääb küsimus mis loom see Raudilves on ning kus teda kohata võib?"

Liis Lemsalu – "SILMAD LAHTI"

Kohaliku popstaari uus singel räägib laulja sõnul sellest, kuidas lahtiste silmadega on maailmas palju mõnusam ringi käia. "Sa näed kõike õigetes värvides ja maailm ei ole moonutatud. Laul on positiivne ja kerge nagu mõnus suvine briis, mis paneb puusad liikuma ja viib mõtted negatiivsusest eemale," selgitas Lemsalu.

Rozell, Ruzana ja Sammy Plotkin – "Escape"

Produtsent ja Dj Rozell ehk Hans Noormets avaldas uue singli "Escape", kus teevad kaasa Armeenia-Ameerika päritolu laulja Ruzana ning ameerikalne Sammy Plotkin. Laul ilmus koostöös USA plaadifirmaga Radikal Records ja Taani plaadifirma Quattro Musicuga.

Prince – "United States of Division"

2004. aasta albumilt "Musicology" pärit singli "Cinnamon girl" b-poolena ainult limiteeritud koguses füüsilisel kujul ilmunud Prince'i Ameerika Ühendriikide suhtes kriitiline ja sõjavastane lugu jõudis nüüd kõikidele platvormidele.

Shenseea – "Die For You"

Ühe enam hoogu koguv Jamaika laulja ja laulukirjutaja Shenseea avaldas möödunud nädalal uue singli "Die For You".

Kamasi Washington, Andre 3000 – "Dream State"

Möödunud ja 2018. aasta kultuuriportaali aasta albumite võitjad ning puhkpillimängijad said kokku ja andsid välja 8-minutilise loo, mis juhatab sisse Washingtoni 3. mail ilmuva albumi "Fearless movement".

Doja Cat – "OKLOSER"

Los Angelesest pärit laulja ja popstaar Doja Cat avaldas deluxe-versiooni oma möödunud aasta räpirohkest albumist "Scarlet". Laiendatult plaadilt leiab seitse lugu ning kaasa teevad ka Asap Rocky ning Teezo Touchdown.

J. Cole – "7 Minute Drill"

Future'i ja Metro Boomini kaha nädala taguse ühise plaadi pealt lendas Ameerika singlite edetabeli tippu lugu "Like That", kus võtab sõna ka Kendrick Lamar ja avaldab teravalt arvamust kolleegide Drake'i ja (veidi ka) J. Cole'i suunal. Nüüd arvas J. Cole heaks Lamarile vastata looga, mille leiab Cole'i uuelt albumilt "Might Delete Later".

Pet Shop Boys – "Dancing Star"

Inglise tantsupopi duo Pet Shop Boys avaldas uue singli, mis on inspireeritud tatari päritolu balletitantsija ja koreograafi Rudolf Nurejevi elust, kes sattus oma seksuaalsuse ja seisukohtade tõttu pahuksisse Nõukogude võimuga ning jäi Euroopa turnee ajal KGB pingutustele vaatamata Prantsusmaale.

Empire Of The Sun – "Changes"

Austraalia duo Empire Of The Sun võtab hoogu uue albumi välja andmiseks, mis on esimene pärast kaheksa aastast pausi. Solisti Nick Littlemore'i sõnul räägib uus laul muutuvatest ajaliivadest, impeeriumid tõusevad ja langevad, aga päike paistab ikka edasi.

Charli XCX – "B2b"

Hüperpopi suurimaid nimesid, briti laulja Charli XCX avaldas duubelsingli, kus jätkab talle omast mängu klubimuusikaga.