Kolumbus Kris tähistab sünnipäeva võrukeelse lauluga

5. aprillil tähistab suure kontserdiga oma 37. sünnipäeva ansambel Kolumbus Kris, kes on pikkade aastate jooksul teinud koostööd paljude erinevate muusikutega. Sünnipäevakontserdil astub lisaks sünnipäevalapsele üles pop-rokk-kantrit viljelev bänd The Wildcard ning külalisartistid Jaan Sööt ja Mari Kalkun.

"See oli nii, et Music Seif oli laiali läinud ja mul oli igav. Käisin mööda linna ja vana hea tuttav Aivar Oja tuli tänaval vastu ja mõtlesime, et teeks koos midagi," meenutas bassimees Jaanus Raudkats bändi algusaega.

Bänd oli küll uus, kuid pillimehed ei olnud enam päris rohelised, kõigil oli seljataga ligi kümme aastat muusikukarjääri. Aastaid oli tehtud kontsertreise mööda NSV Liitu Gunnar Grapsi ja Tõnis Mäe bändidega ning eri koosseisudes kokku saadud varemgi. "Nii et mängutehniliselt meil probleeme ei olnud," lisas Raudkats.

Ansamblisse kutsuti laulma Urmas Vare ning bändiga liitusid veel trummar Rein Joasoo ja klahvpillimängija Avo Ulvik.

"Kolumbuse põhi või juured on rock`n`roll ja bluus," ütles trummar Andres Oja.

Proove hakkas bänd tegema Tallinna Kiirabihaigla ruumides ja nende egiidi all ning esimene esinemine toimus 1987. aastal TPI üliõpilasklubis Roheline Konn. Esimene kaalukam esinemine leidis aset 1987. aastal Tartu Levimuusikapäevadel.

"Alguses me katsetasime külalismuusikutega, aga hiljem sai see igal aastal lausa traditsiooniks, et kohe peab. Väga põnev on, kuidas muusikud üht või teist lugu interpreteerivad," ütles Raudkats.

"Tavaliselt oleme külalisartistidele ülesandeks andnud, et teeme ühe külalise loo ja teise meie loo," selgitas Oja. "Jaan Sööt sattus meie radarile tänu kitarrist Erki Sepale, kes oli varasemalt Söödiga koostööd teinud. Lood, mis Jaan meile kontserdiks välja pakkus, on väga bluusilikud ja tema enda repertuaarist. Mari Kalkuni repertuaarist tuleb kontserdil esitusele lugu "Sata-sata"."

Oja sõnul tegi bänd juba mitu aastat tagasi loo "Tõnu elab Võrus", mille tõlkis üsna hiljuti võru keelde Võru Instituudi direktor Rainer Kuuba. "Tahtsime selle loo ka linti teha, kirjutasime Marile ja kutsusime ta kampa, taustavokalistideks on Triinu Taul ja Eva-Lotta Vunder. See on ikkagi harukordne laul, sest Kolumbus Kris pole kogu ajaloo vältel ühtegi laulu külalissolistiga salvestanud, saati siis veel võru keeles."

"Väga hea on mängida võõraid lugusid," lisas Raudkats.