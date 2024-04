Viljandi pärimusmuusika festivalil astub taaskord üles Puuluup

"31. Viljandi pärimusmuusika festivali kava tuleb põnevalt kirev, väga rikkalik ning toob kuhjaga rõõmu nii kogenud fännidele kui neile, kes meie peo esimest korda üles on leidnud. Eesti oma raskekahurvägi on kohal, tuleb mitmeid raputavaid üllatusi ja oodata on ka rohkelt muusikalist avastamisrõõmu paljudelt rahvastelt üle kogu maakera. Mul on siiralt hea meel, et tänavu on kohal nii Trad.Attack! kui Puuluup. Eriliselt rõõmustab aga, et ansambel Singer Vinger, eesotsas Hardi Volmeriga, on nõustunud tänavuse festivali tarvis spetsiaalse kava kokku panema. Jääme põnevusega ootele," ütles festivali pealik Ando Kiviberg.

Välismaistest esinejatest tõstab festival uute liitujatena esile hulgaliselt auhindu võitnud Šoti grupi RURA, Põhjamaade ühe silmapaistvaima rataslüürat, akordionit ja elektroonikat siduva fenomeni Symbio Rootsist, autentse Nashville'i bluegrass'i grupi Midnight Ride ning Lõuna-Itaalia kogenud meistrite koosseisu Canzoniere Grecanico Salentino. Lisaks esimestena välja hõigatud piiritaguste kultuuride esindajatele Kumbia Boruka (Mehhiko), Gabba (Norra/Saami) ja Florence Adooni (Ghana) saab festivalil nautida ka esinejaid Gruusiast, Inglismaalt, Kanadast, Leedust, Lätist ja Soomest ning kõnelused on jätkumas veel mitme maa artistide festivalile toomiseks.

"Kõige suuremat heameelt tunnen vanade sõprade Canzoniere Grecanico Salentino tagasituleku üle, kes on olnud üks meie festivali populaarsemaid koosseise läbi aegade. Nad mängivad oma piirkonna ehk Apuulia metsikut tarantella-muusikat, mis peaks ka kõige tuimema inimese üles raputama," rääkis festivali programmipealik Tarmo Noormaa. "Lisaks ootan põnevusega autentse USA bluegrassi-bändi Midnight Ride kontserti, kes tulevad otse Nashville'ist. Nad on meisterlikud meelelahutajad," lisas Noormaa.

31. Viljandi pärimusmuusika festivali teema on "Mustrid ja jäljed" ning luubi alla võetakse pärimusmuusika isikupärased kõlamustrid, mis aitavad erinevate rahvaste kultuurilist eriilmelisust tugevdada ning ära tunda.