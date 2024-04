14aastasel Robertil on kodus orav, kanad, küülikud, hiired ja papagoi

"Mul on Ameerika punaorav, papagoi, kanad, tibud, seitse noorkana, neli küülikut, neli siidikana, kaks hiirt ja rotid," loetles loomasõber Robert Rüütli oma hoolealuseid. "Kanad elavad nüüd väljas, oma majas. Papagoi õpib iga päev uusi sõnu ja räägib vastu ka, tal on suur tähelepanuvajadus, kui temast välja ei tee, hakkab kiusama ja karjuma nagu kaheaastane laps."

Loomi ja linde peab Robert oma vanaisa ja vanaema juures, kus ta käib igal nädalavahetusel, vahel ka nädala sees ning kõikidel koolivaheaegadel.

Roberti vanaema Külli Pekarev meenutas, et kõik algas sellest, kui Robert leidis linnupesast alla kukkunud linnukese ja hakkas teda salaja kasvatama. "Käis metsas pildistamas, ehitas ise inkubaatori, siis tulid juba tema esimesed tibupojad. Algul oli tal neli, nüüd on juba 14 kana. Nädala sees hoolitseme meie vanaisaga nende eest. See on nagu vaimne puhkus mu jaoks. Aga Robert kogu aeg kontrollib mind, tal on tehtud nimekirjad, et mida ma võin ja mida ei või lindudele ja loomadele anda. Ta ostab ise kõik nädalaks ajaks külmkappi valmis ja mina siis muudkui panen ette."

Suur loomasõber Robert Autor/allikas: ERR

Kanamaja sai Robert healt tuttavalt ning tegi selle isaga täiesti uueks. "Kanad munevad ka väga hästi," lisas Robert.

Praegu on Robertil inkubaatoris vutimunad, mille koorumist on oodata juba lähipäevil. "Loodan, et 40-50 tibu ikka tuleb. Need ma jätan kõik endale."

Ameerika punaorav oli kaks aastat Roberti unistus ja lõpuks ta selle loomakese endale ka sai. "Orav on omaette toimetaja."

Roberti hoolealune ameerika punaorav Autor/allikas: ERR

Väike hallikarva hiireke on hetkel tiine ning sealt võib tulla kuni 31 poega, aga Roberti sõnul ei usu ta, et poegi siiski nii palju tuleb.

Roberti hoolealune tiine hiireke Autor/allikas: ERR

Robertil on Facebookis oma lehekülg Tamme Hobitalu, kuhu inimesed kirjutavad ja vahel ka abi küsivad. "Näiteks küüliku allapanu kohta või kust ma mingid loomad saanud olen."