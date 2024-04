Galerii: munapühal sündisid loomaaias takiinitalled ja erilised kunstitööd

Suurel reedel sündis Tallinna loomaaia takiiniaedikus esimene tänavune takiinitalleke ning ülestõusmispühade 1. pühal teine talleke. Mõlemad takiinipojad on takiinikarjas oma emade, isa ja eelmisel aastal sündinud noorte takiinide valve all ning ka kõigile loomaaia külastajatele näha. Oodata on veel kolmanda takiinitalle sündi.

Kevad on südameis ja silmis ka loomaaias pesitsevatel linnuliikidel. Nii on teineteist leidnud kummaline linnupaar väikeluik ja kanada lagle, keda võib koos jalutamas ning ujumas näha. Enamasti ikka nii, et luigeemand ees ja lagleisand tihedalt kannul. Ka tulipardid on paarilise välja valinud ja hoiavad kiivalt lähestikku.

Munapühad veetsid mitmed loomaaia asukad vineerist välja lõigatud munašabloonidele näpuvärvide ja pastellkriitidega joonistades.

Pruun-harjasvöölane Remondo oli näpuvärvitörtsudega kaetud munašabloonist väga huvitatud, laotas värve pinnale nii nina kui küünistega ning oli lõpuks ülepea värvine nagu üks pühendunud kunstnik olema peab.

Sudaani maasarvikud püüdsid paku peale sätitud punaseid värvitörtse nokaga tabada. Ka sinine värv sai hulga nokakraapse, kollane aga mitte eriti.

Surikaadid ei olnud kunstitegemisest suurt huvitatud, aga teiste loomade joonistatud pilte uurisid hea meelega.

Loomade meisterdatud kunstitööd on väljas loomaaia keskkonnahariduskeskuse fuajees.