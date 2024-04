Meritindist saab mõne minutiga maitsva roa

Kevade saabumine tähendab ka tindihooaja algust. Teiste kalade hulgast tunneb tindi hõlpsalt ära talle iseloomuliku kurgilõhna järgi. Tindi seljalt saba lähedalt leiab rasvauime, mis on kõigi lõhekalade tunnus. Lisaks leiab tindi suust võrdlemisi suured ja teravad hambad.

Tinti puhastada on lihtne. Kalalt tuleb eemaldada pea ning lõigata kõht lahti ja soolikad välja võtta.

Kõige klassikalisem meetod tindi valmistamiseks on kala ära praadida. Kask pakkus välja kolm erinevat paneeringut – maisijahu, riivsai ja rukkikama. Kala paneerimiseks piisab, kui kala vastava paneeringu sees rullida. Muna Kask kasutada ei soovita.

"Tint on nii hõrgu lihaga, et kui muna sisse kasta, siis on tunne, nagu sööks praetud muna, kus on tindi maitset natukene juures," selgitas Kask.