Regati liige Mattias Mustonen: eestlaste peokultuur on oluliselt muutunud

Tänavu möödub 20 aastat ansambli Regatt asutamisest. Alates algusaegadest bändi kuulunud Mattias Mustonen meenutas, et Regatt sündis soovist bändi teha. "Marekul (laulja Marek Jürgenson - toim) oli kohe mõte teha 1980ndate laule, mida oli vähem tehtud. See sobis meile," rääkis Mustonen.

Üks esimesi lugusid, mille bänd salvestas, kannab pealkirja "Hapud õunad". "See on meil tänaseni reperutaaris," märkis Jürgenson, kelle sõnul levinud arvamus, et eestlased pidudel ei tantsi, nende kontsertidel paika ei pea. "Mehed on natuke aramad, see on selge, aga alati leiduvad entusiastlikud kolmesed või neljased naistegrupid, kes selle asja üles veavad."

Mustoneni hinnangul on 20 aastaga eestlaste peokultuur oluliselt muutunud. "Kui kunagi võis tekkida mulje, et inimesed on purjus ja läbu käib, siis seda enam ei ole. Inimesed käituvad viisakalt ja on lõbusad ning seetõttu on hea olla. Sa ei ole halvas seltskonnas, vaid ikkagi tunned, et sa tahad seal ise olla. See on väga positiivne," muljetas ta.