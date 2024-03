Kaja Kallas: olen öelnud asju, mis oleks võinud ütlemata jääda

Perega nädalavahetuste veetmisest rääkides tõdes peaminister, et viimase kahe kuu jooksul ei ole tal töövaba nädalavahetust olnud. "Muidugi see väsitab. Selliseid nädalavahetusi, kus sa saad lihtsalt magada ja ei ole ühtegi kohustust, peaks ikka olema," nentis ta.

Poliitiku töö juurde käib ka pidev kriitika saamine. Kallas sõnas, et poliitikas oldud aastatega on ta endale paksu naha kasvatanud. "Kui ma 2011. aastal poliitikasse tulin, oli šokk ausalt öeldes hästi suur. Kui sa oled erasektoris, sa ei saa niimoodi sõimata, nagu sa saad poliitikas. Alguses ma elasin seda väga üle. Mida aeg edasi, seda rohkem saad aru, et sa ei võta seda nii isiklikult, vaid see on töö osa. Aga kas ma saan öelda, et ma olen täiesti teflonist ja see mulle korda ei lähe? Kindlasti mitte. Seda lihtsalt tuleb eristada, et on mingid asjad, mis on mõeldud selleks, et sulle haiget teha, ja on mingid asjad, mis on sisuline kriitika, millest saad ainult paremaks minna," rääkis peaminister.

Kallase sõnul on meedia tema nalju mitmel korral valesti mõistnud. "Põhiline etteheide, mida poliitikutele tehakse, on see, et te olete robotid, inimesed ei räägi niimoodi, et kõik on kalkuleeritud. Ja noh, on ju tõsi, et inimene teeb nalja, inimene reageerib, tal on emotsioonid. Mina olen täpselt samasugune inimene. Jah, vahel naljad õnnestuvad, vahel ei õnnestu. Muidugi olen kahetsenud ja mingid asjad oleks võinud jääda ütlemata," nentis ta ja lisas, et talle on soovitatud nalja mitte visata. "Aga ma päris niimoodi ei suuda. Endal läheb väga morbiidseks, kui nalja ei tee."

Kaja Kallase nimi on ka erinevate tippametite spekulatsioonidest läbi käinud. Peaminister usub, et see on positiivne tervele Eestile. "Meid ei ole kunagi sellisel tasemel märgatud, nüüd märgatakse. Minu nimega spekuleeritakse, ma võtan seda komplimendina," lausus ta.

Mida tulevik ametialaselt toob, ei oska Kallas öelda. "Mul on õnneks oma amet. Ma olen advokaat. Ma aeg-ajalt mõtlen sellele ja olen oma endiste kolleegidega suhelnud ja uurinud, kas nad võtaksid mu tagasi. Nad ütlevad, et nii tööka inimese võtavad alati tagasi. Ma ei oleks kindlasti samal tasemel, kui ma olin siis, kui ma ära läksin. Ma peaksin väga palju tööd tegema, et sellele tasemele jõuda," tõdes ta.