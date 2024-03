ETV2 teemaõhtu on pühendatud Lennart Merile

ETV2 pühapäevane teemaõhtu on sel nädalal pühendatud president Lennart Merile, kelle sünnist möödus 29. märtsil 95 aastat.

Kell 19.30 "Palju õnne, Lennart Meri!"

Vahur Kersna intervjuu president Lennart Meriga tema 70. sünnipäeval.

Kell 20.25 "Linnutee tuuled"

Film jutustab Uurali hõimude juurtest. Režissöör Lennart Meri, operaator Rein Maran, helilooja Veljo Tormis. Film taastati projekti Eesti film 100 raames.

Kell 21.25 "Mina, Lennart Meri"

Lennart Meri kõne, mida Vladimir Putin kuulata ei suutnud.

Kroonikafilm pöördelistest kuudest (23.04–6.10.1992) Lennart Meri elus, mil Eesti esimene pärastsõjaaegne suursaadik Soome Vabariigis jõudis presidenditoolini. Kaamera jälgib Lennart Merit tema atraktiivsuses ja vastuolulisuses nii ametiasju ajades, valimiskampaania käigus kui ka kodus. Vaatajaile on antud võimalus kujundada oma nägemus Eesti teise iseseisvusaja esimesest presidendist. Filmis on kasutatud Eesti, Soome ja Islandi telearhiivide materjale.

Filmi autor on Andres Sööt.

Kell 22.20 "Libahunt"

Tuulisel talveõhtul toob Tammaru talu perenaine majja teelt leitud hirmunud ja poolkülmunud tüdruku Tiina. Tema ema, keda süüdistati nõidumises, oli just kiriku juures häbipostis surnuks pekstud. Üles kasvades külvab rõõmsaloomuline tüdruk endasse sulgunud külakeses segadust. Kui panuseks on perepoeg Marguse armastus, meenutab lapsepõlve mängukaaslane Mari külarahvale valusalt Tiina minevikku. Nagu lugematud teatrilavastajad enne teda, on ka Leida Laius pöördunud libahundi-radadele.

Osades Ene Rämmeld, Doris Kareva, Evald Hermaküla, Malle Klaassen jt. Filmi toimetaja on Lennart Meri.

Kell 23.35 "Õhtutund kirjanikuga"

Saatetunni sisustab Lennart Meri oma mõtete, meenutuste ja arvamustega. Juttu tuleb reisimisest ajas ja ruumis ning reisiraamatutest. Saatejuht Peeter Hein.

Kell 00.30 "Veelinnruhavas"

Lennart Meri autorifilm soome-ugri väikerahvastest.