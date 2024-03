Poest osetud ananassist saab kodus uhke taime kasvatada

Mettiku sõnul on ananasside kasvatamine ajalooliselt väga prestiižikas tegevus olnud.

"Kuna tegemist on soojanõudliku kultuuriga, ei osatud seda 19. sajandil eriti kasvatada. Suurbritannias suutsid sellega hakkama saada vaid kõige suuremad maaomanikud, kellel oli kõige rohkem võimu, väge ja raha. Selleks, et ananasse kasvatada, ehitati spetsiaalsed ananassimajad ja kui saak kätte saadi, ei söödud ananasse ära, vaid renditi neid kalli raha eest vaesematele sõpradele, kes said ananassi oma õhtusöögilauale panna ja sellega kiidelda," teadis Mettik rääkida.

Tänapäeval saab ananasse edukalt ka kodus kasvatada. Selleks on vaja poest ostetud ananassi, millelt tuleb viljapealne tutt ära lõigata. "Hea on, kui te lõikamise käigus jätate alla väikese tüki viljaliha. Selle saab kenasti ära murda ja niimoodi jääb pistikule väike varrekene," õpetas Mettik.

Seejärel tuleb vars alt paljamaks koorida. "See tähendab seda, et võtame alt umbes sentimeetri või paari jagu lehti ära. Kui seda varrekest, mis järele jääb, lähedalt vaadata, siis on isegi näha see, kuidas lehekaeltes on väikesed juurealgmed olema," täpsustas taimetark.

Kui pistik on ettevalmistatud, ei maksa seda kohe mulda või vette juurduma panna. Kuna tegemist on väga lihaka pistikuga, võiks see kõigepealt rahulikult aknalaual paar-kolm päeva kuivada, sest nii on väiksem oht, et taim mädanema läheb. Enne kui taim mulda saab, võiks selle söepulbri või kaneeliga üle käia, sest need aitavad seenhaiguseid vältida.

Potti istutatud poevilja tutist kasvab väikene ananassitaim kolme-nelja kuuga. "Sellega tuleb siiski arvestada, et väikeseks see ei jää. Kui panna kasvama ilus ja kobe poeananass, saab tulevikus sellest umbes meetrise läbimõõduga vööni ulatuv taim. Peate talle varakult hea kasvukoha broneerima," soovitas Mettik.