Reisisõber Christopher Rajaveer: islamiriigid pole jubedad, Tartu maantee on

Sel pühapäeval on saates "Hommik Anuga" külas Eesti Draamateatri näitleja Christopher Rajaveer, kelle suureks kireks on reisimine.

Elu jooksul on Rajaveer külastanud 50 erinevat riiki, neist mitmeid rohkem kui korra. "Kui sulle mingi maa meeldib, mine tagasi! Mine kasvõi samasse kohta, ei pea Moldovasse minema, kui ei huvita," sõnas ta.

Sihtkohti valib Rajaveer südame järgi. Eriti meeldivad talle islami- ja Araabia maad. "Ma tean, et seal on kohutav poliitika. Üks mu lemmikreise oli Iraani, aga ma ei kiida mitte midagi, mis seal maal toimub, heaks. Aga kõige lahkemad inimesed on moslemimaades."

Üheks kõige erilisemaks kohaks, kus ta käinud on, peab Rajaveer Iraanis asuvat Yazdi linna. Siiski rõhutas näitleja, et Iraani külastades on suur vahe, kas sa oled mees või naine.

Rajaveer julgustas, et islamimaid ei peaks kartma. "Kõige ohtlikum koht maailmas on Euroopa. Kõik, mis on halba üldse juhtunud, kus ma olen kartnud, on London, Pariis, Tartu maantee. Vot need on jubedad kohad, mitte islamiriigid," rääkis ta ning lisas, et välisriikidesse reisides on väga oluline eeltööd teha. "Ma ei taha jätta muljet, et muidugi mine ükskõik kuhu. Ma ka ei käi väga paljudes kohtades," rõhutas ta.

Eriti oluline on, et reisil saaks nalja, usub Rajaveer. "Ärge minge reisile, kui nalja ei saa. Siis on muidugi mõttetu reis. Hoolega tuleb valida, kellega sa käid," märkis ta.

Käidud riikidest ei läheks ta enam tagasi Araabia Ühendemiraatidesse. "Tehismaa, tehisriik. Mina ei leidnud sealt selles mõttes midagi. Reis ise oli tore, aga ma ei läheks sinna iialgi tagasi," nentis ta.

Kaheksa hooaega Eesti Draamateatris lavalaudu vallutanud näitleja sõnas, et reisimine on kutsehaigus. "Minu huvi on inimesed ja ma lähen reisile, et inimesi teise nurga alt näha," märkis ta.