Anne Veesaar: intriigid käivad teatris asja juurde

Tänasel päeval töötab Anne Veesaar vabakutselise näitlejana. Naise sõnul sobib talle selline töökorraldus väga hästi. "Ma olen ühtekokku riigiteatris kokku töötanud 20 aastat – kümme ühes teatris, kümme teises. See, mis süsteem mul praegu on, sobib mulle. Väiksem koosseis, sõbralikumad inimesed, ei mingeid intriige, saad kaaslaseid ja materjale valida," selgitas ta.

Saatejuhtide küsimusele, kas suurtes teatrites on palju intriige, vastas Veesaar, et see käib asja juurde. "Kui on emotsionaalsed loomingulised inimesed, siis läheb jamaks."

Siiski rõhutas ta, et kuna ta ei ole enam pikalt riigiteatri leival olnud, ei tea ta väga täpselt, millised neis tänasel päeval lood on. "Vanasti oli igasuguseid asju, mida räägitakse ka ajaloost – küll lõigati kostüümidel sabasid ära ja parukaid pooleks. Need on kõik teatriajaloo legendid, ma ise sellist asja kogenud ei ole, aga need on jutud, mida räägitakse," tõi sa välja.

Enam kui 30 aastat on Veesaar kaasa teinud menusarjas "Õnne 13". Ta kinnitas, et "Õnne" meeskonnas intriigideks aega pole. ""Õnnes" on rahulik, mõnus, õnnelik ja turvaline."

Küll aga läheb näitleja sõnul ekraanil toimuv põnevaks, sest tema tegelaskuju Maret hakatakse ründama. "Päris krimkaks läheb," tõstis Veesaar toimuvalt katteloori.