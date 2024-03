Beyoncé andis välja uue albumi "Cowboy Carter"

Uue albumi kujundust ühismeedias jagades märkis popstaar, et tegemist ei ole kantrialbumiga. "See on Beyoncé album," täpsustas ta.

Mammutlikul 27-loolisel albumil on ruumi tehtud ka mitmetele kaveritele. Nii leiab albumilt uusversiooni Dolly Partoni loost "Jolene" ja biitlite hitist "Blackbird". Lisaks interpoleeris Beyoncé albumile Beach Boysi "Good Vibrationsi" ja Patsy Cline'i "I Fall to Piecesi".

Uuel albumil teevad kaasa Miley Cyrus, Post Malone, Shaboozey, Linda Martell, Willie Jones, Tanner Adell, Brittney Spencer, Tiera Kennedy ja Reyna Roberts. Samuti on oma panuse loole "Protectorist" andnud popstaari tütar Rumi Carter.