ERR tähistab pikka pühadenädalavahetust kireva programmiga

ETV

29. märtsil kell 10 on eetris suure reede jumalateenistus Tallinna Kalju Baptistikoguduses

Jumalateenistusel teenivad Vilver Oras ja Tarmo Lige.

29.03 kell 18.45 "Mina olengi protokoll. Lennart Meri"

"Mind ei ole protokoll kunagi seganud. Kui see on teel ees, siis ma astun üle". Nii olevat öelnud president Lennart Meri. Protokollist üle astuda saab see, kes seda hästi tunneb, teised lihtsalt eksivad üldtuntud reeglite vastu. Lennart Meri oskas keerulistes olukordades särada, välja paista ja meelde jääda. Oma ametiaega lõpetades on ta öelnud: "... ma jään Eestisse teie hulka. Te võite mind kõnetada kui president Meri, te võite mind kõnetada Lennart, sõltuvalt sellest, kuidas me teineteist tunneme..." Ta vastab meile oma raamatutes, filmides, arhiivilintidel.

30.03 kell 10 "Maahommik"

Kevadpühade meeleolus meisterdatakse sibullilledest ja kaseokstest kevadseadeid, pikeeritakse tomatititaimi ja valmistatakse pühaderoogi.

30.03 kell 21.35 mängufilm "Taevatrepp"

Mart Kivastiku autorifilm on lugu ajast ja muusikast, sõprusest, armastusest ning surmast, elust tänapäeval ja 70ndate lapsepõlves. Lugu saab alguse, kui kunstnik Georg usaldab oma viimsel hingetõmbel Uule minevikus käimise saladuse. Uu on insener ja imedesse ei usu, aga trikk toimib. Minevikus on mõnus: igavene suvi, pikad juuksed, tüdrukud ja Jenkki näts. Tema päriselus on sügis, sõbrad on kibestunud, tüdrukud abielus ja isa raskelt haige. Osades Mait Malmsten, Harriet Toompere, Timotheus Sammul, Ivo Uukkivi, Raivo Trass jt.

31.03 kell 9 "Prillitoos"

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku vaimuliku Justinus Kvilooga räägitakse elust ja ülestõusmispühadest. Kunagisest EPA spordihoonest saab taas pühakoda ja vaadatakse ka Tartu Maarja kiriku uut torni. Tehakse teistmoodi lihavõttepashat, räägitakse reisimisest ja muusikast.

31.03 kell 12 algab ülestõusmispühade missa Rooma-Katoliku Kiriku Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse katedraalis

ETV2

29.03 kell 15 "Jäneste kool - kuldse muna valvurid"

Ekraanile jõudev animafilm räägib julgest jänesest, kes leiab oma tõelise kutsumuse ega pea oma haake enam kunagi üksi tegema. Filmi aluseks on tuntud muinasjutt, millele andis värske ja tänapäevase hingamise Saksa parim animaatorite tiim.

29.03 kell 16.15 animafilm "Kontsert porgandipirukale"

Kasside orkester esitab kontserdi porgandipirukale. Vanaema otsustab küpsetada porgandipiruka ja saadab vanaisa ning lapselapse põllule porgandeid tooma. Üritades puhtaks pesta üleannetuid porikärbseid, satub vanaema järve keskel loksuvasse kasti. Vanaisa ja lapselaps asuvad vanaema otsima. Stsenaristid Andrus Kivirähk, Janno Põldma, Heiki Ernits.

29.03 kell 21.20 dokumentaalfilm "Kaleva hääled"

2009. aastal digitaalselt restaureeritud film jaguneb mõtteliselt kolmeks osaks: esimeses jälgitakse mälu osa kultuuris Kaleva-eelsel ja -järgsel ajal. Rahvalaulud on salvestatud 1985. aasta filmiekspeditsioonil Karjala ANSV-s ja Handi-Mansi autonoomses ringkonnas. Teises tehakse kaasa Elias Lönnroti uurimismatk Eestis, mis on esitatud tema päeviku põhjal, mille avastas Heldur Niit Soome Kirjanduse Seltsi arhiivis 1985. aastal. Lönnroti märkmeid loeb Tõnu Mikiver. Kolmandas osas elustatakse sooraua valmistamise rituaal, juhendas Arvi Lauringson. Kõlab Veljo Tormise "Raua needmine" Filharmoonia Kammerkoori esituses. Stsenarist ja režissöör Lennart-Georg Meri.

29.03 kell 22.30 mängufilm "Kolme katku vahel"

Film Jaan Krossi samanimelise romaani ainetel. Stsenarist Jaan Kross, režissöör-lavastaja Virve Aruoja, toimetajad Enn Vetemaa ja Lennart Meri. Peaosas Georg Ots, teistes osades Raine Loo, Ants Lauter, Ants Eskola, Voldemar Panso, Jaan Tooming, Heino Mandri, Endel Pärn jt.

30.03 kell 00.05 "Toorumi pojad"

Digitaalselt restaureeritud film hantide rituaalsetest karupeiedest Obi jõe ühel kirdepoolsel lisajõel, kus põline eluviis on esialgu veel säilinud. Hantide mütoloogia kohaselt on karu nende hõimu esiisa ja ülijumala Toremi poeg. Karu tapmist võrdsustavad kütid esiisa tapmisega ja selle veretöö lunastamiseks korraldataksegi laulude, tantsude ja maskidega ning algeliste teatrisugemetega pidulikud peied - mis kestavad päikesetõusust loojanguni neli-viis päeva järjest - eesmärgiks karu lepitamine. Autor Lennart Meri.

30.03 kell 18.30 "Buratino tegutseb jälle"

Buratino, Malvina, Pierrot ja Artemon tähistavad rõõmsaid munadepühi ennastunustavalt lärmakalt. Kanamunakeedu hea asjatundja on muidugi naabrinaine Rebane Alice.

ETV2 teemaõhtu: Lennart Meri 95

31.03 kell 19.30 "Palju õnne, Lennart Meri!"

Vahur Kersna intervjuu president Lennart Meriga tema 70. sünnipäeval.

31.03 kell 20.25 "Linnutee tuuled"

Film jutustab Uurali hõimude juurtest. Režissöör Lennart Meri, operaator Rein Maran, helilooja Veljo Tormis. Film taastati projekti Eesti film 100 raames.

31.03 kell 21.25 "Mina, Lennart Meri"

Kroonikafilm pöördelistest kuudest (23.04–6.10.1992) Lennart Meri elus, mil Eesti esimene pärastsõjaaegne suursaadik Soome Vabariigis jõudis presidenditoolini. Kaamera jälgib Lennart Merit tema atraktiivsuses ja vastuolulisuses nii ametiasju ajades, valimiskampaania käigus kui ka kodus. Vaatajaile on antud võimalus kujundada oma nägemus Eesti teise iseseisvusaja esimesest presidendist. Filmis on kasutatud Eesti, Soome ja Islandi telearhiivide materjale. Filmi autor on Andres Sööt.

31.03 kell 22.20 "Libahunt"

Tuulisel talveõhtul toob Tammaru talu perenaine majja teelt leitud hirmunud ja poolkülmunud tüdruku Tiina. Tema ema, keda süüdistati nõidumises, oli just kiriku juures häbipostis surnuks pekstud. Üles kasvades külvab rõõmsaloomuline tüdruk endasse sulgunud külakeses segadust. Kui panuseks on perepoeg Marguse armastus, meenutab lapsepõlve mängukaaslane Mari külarahvale valusalt Tiina minevikku. Nagu lugematud teatrilavastajad enne teda, on ka Leida Laius pöördunud libahundi-radadele. Osades Ene Rämmeld, Doris Kareva, Evald Hermaküla, Malle Klaassen jt. Filmi toimetaja on Lennart Meri.

31.03 kell 23.35 "Õhtutund kirjanikuga"

Saatetunni sisustab Lennart Meri oma mõtete, meenutuste ja arvamustega. Juttu tuleb reisimisest ajas ja ruumis ning reisiraamatutest. Saatejuht Peeter Hein.

Vikerraadio

Suure reede jumalateenistuse salvestus jõuab Vikerraadio kuulajateni reedel, 29. märtsil kell 15.05. Tallinna Kalju Baptistikoguduses toimuval jumalateenistusel teenivad Vilver Oras ja Tarmo Lige. Vahendab Meelis Süld.

30. märtsi "Vikerhommikus" on Margit Kilumetsa külaline kell 9.20 Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse juhatuse esimeesja kirikukogu juhatuse liige Riivo Sinijärv.

Keeleameti juht ja lastekirjanik Ilmar Tomusk kõneleb saates "Kajalood" laupäeval kell 12.05 muude teemade seas sellest, miks on vaja piiblit uuesti eesti keelde tõlkida. Küsib Kaja Kärner.

Kell 16.05 on "Päevatee" külaline lugude koguja Raul Rebane, kes kõneleb Euroopa katedraalidest ja sellest, miks on ta praeguseks juba enam kui 200-s pühakojas käinud. Muusik Johan Randvere jutustab aga pühalikust ja rahustavast muusikast. Saatejuht on Piret Kooli.

31. märtsil kell 15.05 on eetris salvestus ülestõusmispühade jumalateenistuselt Rooma-Katoliku Kiriku Peeter-Pauli katedraalist. Teenib Eesti Rooma-Katoliku Kiriku piiskop Philippe Jourdan. Vahendab Meelis Süld.

Klassikaraadio

Vaikne nädal on Klassikaraadios pühendatud ukraina muusikale. Ülestõusmispüha eel jagavad Klassikaraadio toimetajad saadetes muusikat Ukraina rikkalikust muusikapärandist.

Suurel reedel kell 11 tutvustab Johanna Mängel ukraina helilooja Viktoriia Poliova mälestusteost "Bucha. Lacrimosa".

Kell 20.30 juhatab Liina Vainumetsa kuulajaid läbi Ukraina muusikaloo.

Vaiksel laupäeval kell 13.05 musitseerib saates "Folgialbum" ukraina folkbänd DakhaBrakha ning õhtuse džässikontserdi algusega kell 20 täidab valik ukraina viimaste aastate džässmuusikast.

Suurel reedel kell 19 on Klassikaraadio otse-eetris Estonia kontserdisaalist ning kõlab Wolfgang Amadeus Mozarti reekviem. Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester ja solistid Yena Choi, Cätly Talvik, Rasmus Kull ja Raiko Raalik. Dirigent on Tõnu Kaljuste. Kontserti vahendab toimetaja Kersti Inno.

Esimese ülestõusmispüha hommikul jõuab eetrisse viimane osa kirikukelli ja kirjandust käsitlevast sarjast "Tornikell minu külas". Saate autor Miina Pärn kutsub kuulajad Oleviste kiriku torni, kus teed näitavad kunstiajaloolased Juhan Kilumets ja Ants Hein. Saame teada, kas ja kuidas sarnaneb noore Balthasar Russowi teekond Oleviste torni tippu tänaste oludega ning millistes Jaan Krossi teostes Oleviste kirik veel esile tõuseb.

31.03 kell 12 on esimese ülestõusmispüha jumalateenistuse ülekanne Rooma Katoliku kiriku Peeter-Pauli katedraalist.

31.03 kell 22 avab Klassikaraadio otse-eetris taas uksed Utoopa saatkond ning toimub püha õhtusöömaaeg. Saatejuhid Oliver Issak, Jan Teevet ja Taavi Teevet kutsuvad kõiki istuma lauda, mis laiub Tallinnast Torontoni, Kuressaarest Guatemalani. Kohti on kõigile ning oma lauanaabri võib igaüks ise valida või valimata jätta. Stuudiolaua taga võtavad istet Doris Kareva, Kirke Karja, Indrek Koff ja Tanel Veenre.