Puukentsefaliiti põdenud Tiina Rekand: mul oli üle keha kuus puuki

"2005. aastal käisin Aegna saarel artiklit kirjutamas, tulin Tallinnasse tagasi ja kui õhtul pesema läksin, nägin, et mul oli üle keha kuus puuki," meenutas puukentsefaliiti põdenud Tiina Rekand. "Nad olid kinni jäänud, tõmbasin lahti. Elu läks edasi ja tükk aega hiljem tunnen, et kurk on valus, palavik, nõrk, kehv olla, lõpuks olid mul ka mäluaugud. Käisin arsti juures ja arvati, et mingi gripilaadne asi."

"Kuu aega läks veel mööda ja mul läks aina kehvemaks. Siis viidi mind nakkuskeskusesse, kus selgus, et mul on entsefaliit. Nädal aega olin haiglas tilgutite all, aga pidev nõrkus saatis mind aasta aega kindlasti. Siiani tunnen, et tasakaal pole taastunud."

Neuroloog Inger Targa sõnul on entsefaliidi puhul kaks varianti ja see on tihti kaheküüruline haigestumine. "Esimene ongi tunne, nagu oleks niisama haige, on kurguvalu, palavik, lihased valutavad, peavalu, jõuetus. Siis saad justkui terveks ja nädala-paari pärast jääd uuesti haigeks, aga siis on juba kuklakangestus, väga tugev peavalu ja iiveldus."

Kergem variant on see, kui inimene on mitu nädalat pikali ja tunneb ennast väga halvasti. "Aga kui põletik läheb edasi ja ajus tekivad muutused, siis sellest lähtuvalt on segasusseisund, kõnehäired, teadvushäired, halvatused. Ajukahjustus toob uusi sümptomeid kuni koomani välja," lisas Tark.

Puukentsefaliidile spetsiifilist ravi ei ole, arstid saavad aidata vaid sümptomeid leevendada.

"Õnneks saab puukentsefaliidi eest ennast kaitsta vaktsineerimisega, mis on üliefektiivne," ütles Tark. "Kui vaktsineeritud inimesed puutuvad puukidega kokku, siis sümptomid on hästi kergel kujul. Läbipõdemine annab ka immuunsuse."

Puukborrelioosil võib see-eest olla erinevate organite kaasatus ja seda haigust võib elus mitu korda põdeda, sest selle vastu vaktsiini ei ole. "Aga sellele haigusele on olemas antibiootikumiravi, mis haiguse organismist välja viib," lisas Tark.

Puugi võib saada parkides, terviseradadel ja oma koduaias. Samuti võib puugi tuppa tuua näiteks kass. Targa sõnul on puukide arvukus kasvanud mitmekordseks, sest meie kliimatingimused on nende jaoks soodsad. "Aprilli algusest novembrikuuni on puukide periood. Haigestumine on mõne aasta jooksul kolmekordistunud."