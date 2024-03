Puuluup ja 5miinust filmisid Eurovisiooni postkaarti

"Täna teeme Eurovisiooni postkaardi filmimist," selgitas Marko Veisson. "See on klipp, mida näidatakse enne Eurovisiooni laulu."

"Me tegime video siin ja mõtlesime, et tuleme tagasi oma video võttepaika," ütles Korea. "Et need, kes on videot näinud, näeksid seda kontrasti."

Veissoni sõnul meeldivad neile kontrastid. "Puuluup ei mängi ju traditsioonilist autentset muusikat, vaid me teeme oma muusikat, aga me populariseerime hiiu kannelt ja hoiame traditsiooniga ikkagi sidet. Meie laul ja ka video näitabki hiiu kannelt muudes keskkondades, muudes muusikastiilides."

Puuluup ja 5miinust Eurovisiooni postkaardi filmimisel Autor/allikas: ERR

"Tavaliselt väriseb jalg vahetult enne lavale astumist," kommenteeris Korea. "Moment, kui lavale astud, peaks juba okei olema."

"Mida rohkem sinna tahapoole, seda parem strateegiliselt ilmselt on," kommenteeris Lancelot seda, et nad astuvad Eurovisiooni poolfinaalis üles 13. esinejana. "See number sobib meile hästi."

"Me lihtsalt läheme vooluga kaasa, midagi enam teha ei ole, nüüd tuleb minna," ütles Veisson.

"Mina ootan Malmös mõnusaid kohtumisi teiste artistidega," lisas Ramo Teder.