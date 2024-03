Laste muusikafestivalil Kräsh astuvad üles Genka ja Liis Lemsalu

Festivalijuhi Maris Aljaste sõnul on ka tänavuse Kräshi programm kokku pandud eelkõige mõttega noori kõnetada ning samal ajal uusi artiste ja žanreid tutvustada.

"Meie südameasi on kasvatada kogu muusikavaldkonnale juurde tulihingelisi muusikasõpru, kes oskaks hinnata kodumaist loomingut ja artiste," ütles Aljaste. "Me ei taha teha allahindlust festivali programmi või produktsiooni kvaliteedis – lapsed ja noored on publik, kes on väärt kõrgetasemelist festivalikogemust."

Tänavuse Kräshi peaesinejad on Karl Killing, Liis Lemsalu Band, Sandra Sillamaa ja Jalmar Vabarna ning esimese ühise ülesastumise teevad Genka ja Marta Lotta Kukk. Pisemale publikule on Piip ja Tuut koos Siim Aimla trioga ette valmistanud "Konnalaulu kontserdi".

Üheks festivali olulisemaks osaks on "Noortelt noortele" lava, kus igal täistunnil astuvad publiku ette erinevate muusika- ja huvikoolide ansamblid oma minikontsertidega. "Meie jaoks on tähtis, et Kräsh oleks noorte muusikahuviliste kohtumispaik, mille pinnalt hiljem elukestvaid sõprussuhteid ning uusi muusikalisi koosseise sündida saaks," selgitas Aljaste.

Lisaks pakub festivaliprogramm kohtumisi muusikutega ning üllatusterohkeid töötubasid, mis kombivad loovmõtlemise piire ning aitavad noortel erialaseid oskusi arendada.