Cool D: eesti keeles räppides tuleb vahel sein ette

Järgmisel aastal täitub Cool D-l 30 aastat esimese albumi väljaandmisest. Räppar meenutas, et omale artistinime valides soovis ta, et see oleks midagi lahedat, aga ka piisavalt neutraalset. Artistinimes olev D ei tähenda räppari sõnul midagi. "Ma ei ole nende 30 aasta jooksul jõudnud selle taha köitvat lugu mõelda," naljatles ta.

"Ringvaate" meeskond palus räpparil mõnest päevakajalisest uudisest ka riimid valmis teha. "Kuna ma päevauudiseid ja seda, mida meedia pakub, väga selekteerin, oli selles mõttes keeruline. Ma olin nende teemade pealkirju küll näinud, aga kõikide sisu ei teadnud," tunnistas muusik.

Räppar nentis, et eesti keeles riimide seadmine ei ole alati kõige kergem ülesanne. "Vahepeal on küll sein ees, otsid sünonüüme ja ei ole," märkis ta ning lisas, et kõige paremad ja loomulikumad on riimid, mis tulevad kohe automaatselt.

Peagi annab Cool D välja vinüülplaadi. "Vinüül on praegu uuel ringkäigul, see on natukene moekaup. Teine põhjus on see, et kui ma kunagi alustasin, oli üldse tavalise albumi tegemine unistuseks. Sellel ajal tuli välismaalt muusikat igasugustelt helikandjatel, sealhulgas ka vinüülidel. Siis ma mõtlesin, et saaks isegi kunagi vinüülile, aga seda kindlasti ei õnnestu teha. Nüüd on võimalus olemas," rõõmustas ta.

Lisaks räppimisele käib Kolsar ka raadios päevatööl. "Ma tegelen heliprodutsiooniga teen kõike seda musta tööd, mis seal vaja teha on," naeris ta.