Merivoo: "Tulnukas" näitlejatel seljas olnud riided saime politseist

Kui Rasmus Merivoo filmikooli lõputöö "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas" 2006. aastal esilinastus, tekitas see vaatajates kahetisi arvamusi: oli neid, kes kiitsid filmi heaks, ja neid, kes selle täielikult maha laitsid. Merivoo sõnas, et tema jaoks oli asi siiski väga lihtne. "Ma tegin lihtsalt seda, mida mina teen, ja püüdsin selle juures olla nii enesekindel kui võimalik."

"Tulnukas" sündis ühest teisest luhta läinud plaanist. "Me olime just teada saanud, et me peame järgmisel päeval kultuurikapitalile taoltuse esitama ja see film, millele me olime loa saanud, see ei tule eelarvest välja," meenutas filmitegija. "Kunstnik Sirli ja operaator Meelis olid olnud suvel "Maleva" võttel ja nad soovitasid Oti ja Märdi võtta, nad olid võtete vahel sarnaseid tegelasi teinud ja see oli kõigile meeldinud."

Kuigi Merivoo mäletab 1990. aastatest nii mõndagi "Tulnukast" tuttavat stseeni, oli 2000. aastate alguses maailm juba muutunud ning "Tulnukas" nähtud jõmme väga palju ringi ei liikunud.

"Ajad olid muutunud ja kõik areneb. Riided, mis näitlejatel seljas olid, me ei saanud neid mujalt kui politsei laost. Neid atribuute pidi ikka otsima, et sellist asja teha," meenutas ta.

Kuigi režissöörilt vahepealsete aastate jooksul korduvalt, kas "Tulnukas" teise osa ka saab, ei plaaninud ta menufilmile järge teha. "Pärast seda kui ma ütlesin, et ei, ei tule, hakkas see mu sees arenema ja ma ei saanud enam midagi teha. Asjad jooksid iseenesest," nentis ta.

Merivoo jaoks teeb "Tulnuka" eriliseks vabadus, mis filmis kujutatavas maailmas eksisteerib. "Põhjus, miks me sellest siiamaani räägime, on just selles lihtsuses, mis on nakkav."