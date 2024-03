Orm Oja: usalda restorani, kuhu nädalavahetuseks lauda alati ei saa

"Ma ei ole veel täheldanud, et üht päevapraadi kahe peale võetakse," ütles mitme restorani omanik Rene Treifeldt. "Protsentuaalselt on külastajate langust näha, aga olles läbi elanud koroonakriisi, kus nädalaga võeti ära 95 protsenti käibest, siis arvan, et see kümme-viisteist protsenti käibelangust ei võta veel meie ööund ära."

"Mina ei saa öelda, et käive nüüd kukkunud oleks. Pigem käivad inimesed restoranis tavapäraselt, tarbivad, naudivad ja lõõgastuvad," ütles tippkokk Orm Oja. "Mina olen ikka näinud, kui vahel inimestel on kõht täis, kui nad kuskilt mujalt tulevad ja meilt läbi astuvad, siis nad võtavadki midagi kahe peale, see on ju väga tervitatav."

Oja lisas, et see täpne nišš, kus tema täna restoranide näol toimetab, on midagi sellist, mida inimesed tulevad nautima. "Ajal, mil inimesed võib olla üldse kulutavad vähem raha, on restoranides käimine päeva lõpus ikkagi oluliselt odavam tegevus kui reisile minek ja restoranis käimist võetakse ikkagi kui millegi tähistamist, lõõgastumist, perega koos olemist. Seda on lihtsam teha mõnes oma meelisrestoranis kui näiteks Dubais. Aga inimestel on ju erinevaid väljundeid," lisas Oja.

"Meeletu sisendhindade tõus sundis hindu korrigeerima ja mulle vahepeal tundus, et ettevõtjad ei vaadanud konkreetselt oma maja tegevusi, vaid läksid vooluga kaasa, tõstsid hindu ja ei andnud endale aru, et nende kvaliteet ehk ei vasta sellele, mida võib olla mõni teine restoran parasjagu pakub," ütles Treifeldt. "Klient ei ole rumal, ta hääletab jalgadega."

Treifeldti sõnul üksikrestorani- või kohvikupidaja olla ongi päris keeruline ja praegune olukord räägib küll natuke suuremate kasuks.

Oja sõnul tehakse toidukohti praegu palju. "Aga olen seda alati öelnud ja kordan veel, et selles äris ei ole vaja olla inimestel, kes ei taha sellega tegelda. Ka minu tutvusringkonnas on inimesi, kes ütlevad, et kuule, teeks mingi restorani. See, et ma sind tunnen, ei tähenda, et ma teen sinuga restorani ja teiseks on väärarusaam, et restorani omanik olla on väga glamuurne. Et istud seal oma restoranis ja jood oma veinikest. Tegelikult 90 protsenti ajast tegeled sa päris probleemidega. Aga nendega ei taheta lõpuks tegeleda."

Sellistes etnilistes väikestes kohtades, mida Tallinnas tihtilugu avatakse või siis suletakse, tulevad Oja sõnul inimesed teisest kultuuriruumist, kus on palju suuremad linnad, palju suurem käidavus ja kus on palju kergem ellu jääda. "Teha toidukoht 400 000 elanikuga Tallinnas, kus võib olla 40 000 inimest üldse käib väljas söömas, ongi päris keeruline, lisaks on meil Wolt ja Bolt, kes lihtsalt söövad raha ära, nii lihtne see ongi. See ei ole äriliselt liiga mõistlik tegevus," selgitas Oja, miks väikesed toidukohad tihtilugu ellu ei jää. "Aga mulle lihtsalt meeldib süüa toitu taldrikult, mitte karbist."

Treifeldt soovitas käia söömas seal, kus meeldib käia ja anda rohkem positiivset tagasiside. "Ärge käige seal, kus teile juba ei meeldi ja pärast ärge kirjutage negatiivseid kommentaare. See oleks aus mõlema poole suhtes."

Oja sõnul võib Tallinnas kahe käe sõrmedel üles lugeda neid restorane, mis alati teenindavad ja toidavad hästi. "Tuleb käia tuntud tegijate juures. Usalda seda restorani, kuhu sa nädalavahetuseks kergelt lauda ei saa, ju siis seal käiakse," andis Oja nõu, kuidas leida üles kvaliteetset toitu ja teenindust pakkuvad toidukohad.