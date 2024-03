Avalikul kontserdil kõlab üks teos 200 korda 20 tipp-pianisti esituses

Rein Rannapi teos "Pilvelossid" kõlab 28. märtsil Solarise keskuses vähemalt 200 korda 20 Eesti tipp-pianisti esituses. Teadaolevalt on see seitsme tunni pikkune klaverikontsert Eesti muusikaajaloo pikim katkematult ettekandmisele tulev kontsert. "Terevisiooni" stuudios demonstreerisid pianistid Sten Heinoja ja Kristi Kapten, kuidas muusikud loo lõppedes omavahel kohti vahetavad, et lugu hetkekski ei katkeks.

Maratonklaverikontserdi peapõhjuseks on ülemaailmne klaveripäev 28. märtsil. "Peaaegu terve Eesti pianistide plejaad on kohal," ütles pianist Sten Heinoja.

"Mulle meeldib just see kuupäeva valik, 28. märts on aasta 88. päev," lisas pianist Kristi Kapten. "Klaveril on ka üldiselt 88 klahvi."

Päeva tähistamise ja maratonkontserdi idee autor Eestis on Rein Rannap, aga Heinoja sõnul pani ideele kunagi alguse popmuusik ja pianist Nils Frahm.

"Mis iganes sündmus meie eriala ehk klaverimängu populariseerib, on väga positiivne igas mõttes," lisas Heinoja. "Muusika on ju nii olulisel kohal Eesti kultuuris ja just klassikaline muusika ning klaverimäng."

"Üldiselt alati kui inimesed klaverikontserdile tulevad, nad naudivad, lihtsalt et see muusika oleks veel rohkem nähtav," ütles Kapten.

Heinoja ja Kapten demonstreerisid stuudios, kuidas nad loo lõppedes omavahel kohti vahetavad, et lugu hetkekski ei katkeks.

"Üks pianist mängib loo tervikuna läbi, lugu kestab viis minutit ja üleandmine teisele pianistile peaks välja nägema niimoodi, et üks pianist mängib, nihkub mängides veidi kõrvale, et uus pianist saaks loo sujuvalt üle võtta."

"See on täiesti omaette kunstivorm," ütles Heinoja. "Lahkuv pianist hoiab veel pedaali all, kui uus pianist juba mängima hakkab. See moment on ka tähtis, kuidas sa klaveri juurest lahkud."

"See moment on väga suure usalduse peale," lisas Kapten.

"Me täna siin otse-eetris esimest korda proovisimegi seda vahetust teha, loodan, et kõik ülejäänud pianistid nüüd vaatasid seda," ütles Heinoja. "Või saadame neile selle video."

Tasuta klaveripäeva kontsert koos Rein Rannapiga toimub Solarise keskuse 0-korrusel neljapäeval, 28. märtsil kell 12.00-19.00.